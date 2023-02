Los trabajadores de Jazzplat en Guadalajara (1.100 trabajadores) van a la HUELGA el lunes 20 de febrero..."no cobra ni el Salario Mínimo Interprofesional"

viernes 17 de febrero de 2023 , 19:12h

Las 1.100 personas que integran la plantilla de Jazzplat, el call center del grupo Orange con sede en Guadalajara, están convocadas a dos jornadas de huelga, el lunes y martes de la próxima semana, para reclamar mejoras salariales y laborales y para rechazar el ‘Plan de Trabajo Flexible’ que “quiere imponerles” su empresa.



Según ha denunciado el sindicato en nota de prensa, “muy pocas de las personas que trabajan para Jazzplat, mayoritariamente mujeres, llegan a cobrar el SMI”.



Su empresa, ha explicado CCOO, es la única del Grupo Orange que no tiene convenio propio ni acuerdo de mejora sobre el convenio sectorial de referencia, y la implantación del teletrabajo se está haciendo mediante una fórmula con la que Jazzplat trata de eludir la legislación que lo regula.



“Estamos a años luz de nuestros compañeros de Orange y de todas sus filiales. Si en Jazzplat quieren que sigamos el ‘Estilo Orange’ en nuestro trabajo, queremos también el ‘Estilo Orange’ en nuestras nóminas, en nuestros puestos de trabajo y en nuestras condiciones laborales”, ha señalado Raúl Formoso, responsable la sección sindical de la Federación de Servicios a la Ciudadanía en Jazzplat, mayoritaria en la empresa.



“Orange aplica a su plantilla de Jazzplat el convenio estatal de Contact Center, pese a que no está asociada a la patronal que lo negocia porque cree que asociarse con las empresas que la integran, mucho más pequeñas y de muy dudosa reputación a nivel laboral, puede dañar la imagen del Grupo Orange, imagen que la multinacional francesa quiere cuidar muy mucho especialmente ahora, cuando las autoridades comunitarias están analizando su proceso de fusión con Más Móvil”, ha explicado.



“En otras palabras, en Orange se creen demasiado buenos para aparecer junto a la patronal del Contact Center negociando y firmando el convenio, pero muy hipócritamente no duda en aplicar a sus trabajadoras y trabajadores de Jazzplat las condiciones mínimas que establece este convenio. Salvo Jazzplat, todas o casi todas las empresas del grupo Orange tienen su convenio propio adaptado a las peculiaridades de su actividad y su plantilla”.



Por ello, CCOO ha planteado “enmendar esta desigualdad histórica” y firmar un acuerdo que mejore las condiciones laborales de las trabajadoras y los trabajadores de Jazzplat y que se ajuste a la situación real del grupo Orange al que pertenecen.



“Queremos mejoras en nuestras condiciones salariales y laborales y tenemos propuestas, pero se niegan a atendernos, por eso hemos decidido convocar a la huelga”, ha señalado Formoso.



Por su parte, la presidenta del Comité de Empresa, Vanesa Majuelo, ha reclamado un convenio propio o un acuerdo de empresa, “que mejore sustancialmente el modelo de incentivos, que desaparezcan las llaves de cobro y los desaceleradores, que los objetivos sean fijos y no puedan cambiar cada mes y no se nos penalice por cuestiones sobre las que no podemos actuar, como el absentismo justificado o la adherencia a procesos medidos por algoritmos”.



“Tenemos que reconocer también su verdadera categoría profesional a las personas dedicadas a programación, a robótica, a actividades que se realizan en Jazzplat y que requieren una cualificación que en absoluto se contempla en el convenio de Contact Center y a las que se encuadra a la fuerza en escalas laborales en las que ven mermados sus ingresos y sus derechos”, ha concluido Majuelo.