FS Pozo de Guadalajara no supo gestionar los momentos clave y cayó ante Santa Olalla (7-3)

domingo 30 de octubre de 2022 , 11:15h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su visita a Santa Olalla (7-3). Los poceros perdieron por no controlar los momentos clave del partido, aparte de fallar en ataque ocasiones absolutamente increíbles.



El inicio pocero fue bueno, ya que Carlos Alonso adelantó a los visitantes tras un disparo a 18,33 del intermedio. Los visitantes bajaron sus prestaciones en defensa, y el rival no dudó en aprovechar los espacios concedidos por los rojillos para igualar a 15,02 del descanso (1-1). Los azules con una simple paralela y entrada al segundo palo volvieron a destrozar la defensa pocera, y se pusieron 2-1 a 12,34 del intermedio. Santa Olalla tuvo que jugar los últimos 10 minutos con 5 faltas en su haber, bajando sus revoluciones en defensa. Juancho Carqués tras un buen robo y finalización hizo el 2-2 a 7,01 del descanso. 30 segundos más tarde los poceros pudieron hacer el 2-3, pero erraron un lanzamiento de 10 metros.



A 5,51 del descanso de nuevo Carlos Alonso con un disparo hizo el 2-3. La situación de partido era perfecta para Pozo (ventaja en el marcador, rival con 5 faltas), pero fueron blandos en una acción individual de un jugador del rival, que superó hasta tres jugadores poceros para lograr el 3-3 con un disparo frontal. Fue el principio del fin de Pozo, que vio como a 2,02 del descanso los locales se ponían 4-3 de nuevo por la falta de contundencia en los metros finales.



En la segunda parte Pozo lo tuvo de nuevo en su mano y lo dejó escapar.



Los rojillos arrancaron la segunda parte con la idea de remontar. Santa Olalla se cargó de nuevo pronto de faltas, plantándose en la 5ª infracción en apenas 5 minutos de juego. De nuevo la situación era muy favorable a los rojillos, pero se comenzaron a fallar ocasiones increíbles. Los azules no perdonaron el fallo visitante, logrando el 5-3 a 10,13 del final. Los rojillos seguían vivos y fallando ocasiones, y de nuevo los locales aprovecharon un acercamiento claro para hacer el 6-3 a 5,15 de la conclusión. Pozo salió de cinco para buscar la remontada, generando situaciones claras de peligro y fallando de nuevo goles cantados.



A 2,46 del final llegó el 7-3 definitivo, y los locales incluso fallaron un penalti para lograr su octavo tanto a 1,35 de la conclusión.



Los poceros compitieron bien pero deben aprender a gestionar las ventajas de marcador y en las situaciones del juego como faltas y demás, porque dejaron escapar un encuentro en el que se les puso todo a favor.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Sergio de las Heras, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Jorge del Moral y Juancho Carqués -cinco inicial- Curi, Andrés Romero, Diego, Jaime y Pablo Salas.



Goleadores: Carlos Alonso (2) y Juancho Carqués.