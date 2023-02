El PP denuncia el maquillaje de Page con las listas de espera sanitaria; “los pacientes de más de 90 días han ido a un cajón”

La secretaria general del PP dice que es “una auténtica barbaridad que se juegue con la vida de las personas de esa manera con tal de seguir he agarrado al sillón y con tal de conseguir votos”

martes 28 de febrero de 2023 , 13:29h

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha denunciado la operación de maquillaje que el Gobierno de Emiliano García-Page está llevando a cabo con las listas de espera sanitaria en la región, ya que mediante “un mensaje” dirigido a las personas que llevan esperando más de 90 días para una operación o para ver a un especialista, el Gobierno de Page las ha anulado, “y las ha metido en un cajón”.



Así se ha pronunciado hoy junto al candidato a la Alcaldía de Talavera, José Julián Gregorio, frente al centro de salud Talavera Centro, donde ha criticado la “caótica situación” que vive la sanidad en la región por la desastrosa gestión del gobierno de Emiliano García-Page que ha hecho que Castilla-La Mancha sea la región con las listas de espera más largas de toda España.



“Hoy ya son 87.357 pacientes los que esperan más de 90 días para una cita con un especialista y más de seis meses para una operación quirúrgica”; y de hecho están saliendo a la luz denuncias personales y anónimas de ciudadanos de Castilla-La Mancha que protestan porque se les están dando citas para una especialidad para noviembre del año 2024 y citas con el médico de cabecera para más de 14 días, “y esto no había pasado nunca en esta comunidad”.



Tristemente, ha aseverado Agudo, el Gobierno de Page, lejos de estar preocupado por invertir en la salud de los castellano-manchegos “se está dedicando a maquillar la realidad de la sanidad con tal de ganar votos”; por eso, ha avanzado que desde el PP se va a pedir la comparecencia del consejero de Sanidad por maquillar las listas de espera “porque nos parece una auténtica barbaridad que se juegue con la vida de las personas de esa manera con tal de seguir he agarrado al sillón y con tal de conseguir votos”.



La larga lista de espera regional se cifra en 87.357 personas, “aunque probablemente sean más porque las cifras se han maquillado” y en Talavera rondan las 6.000 personas según los datos del pasado mes de enero, “pero realmente no sabemos cuántas personas hay esperando porque muchas se han ido a ese cajón que se ha inventado el Gobierno de Castilla-La Mancha”.





CARRERA PROFESIONAL SANITARIA



Carolina Agudo ha recordado que los profesionales de la sanidad pública de Castilla-La Mancha “que tanto han sufrido y tanto han padecido durante la pandemia, no puede pasar un día más sin que recuperen la carrera profesional”.



En ese sentido ha apuntado que Page prometió recuperarla en 2015 y no lo hizo y en 2019 lo volvió a prometer, y la realidad es que el pasado mes de diciembre cuando se aprobaron los Presupuestos Generales para el año 2023 en Castilla-La Mancha “se ordenó que se impidiera recuperar la carrera profesional, mintiendo de nuevo a los profesionales sanitarios”.



Frente a esto, ha apuntado la secretaria general del PP, Paco Núñez ha acudido al notario a mostrar su compromiso y a dar su palabra “que siempre cumple” y cuando sea presidente de Castilla-La Mancha recuperará la carrera profesional sanitaria, “porque ha sido un compromiso firmado ante notario y Page no puedo hacer lo mismo porque nos ha mentido muchas veces a los ciudadanos de Castilla-La Mancha”.



LA ALTERNATIVA EN TALAVERA



Por otra parte, Agudo ha tenido palabras para el proyecto de cambio que lidera el candidato del PP a la Alcaldía en Talavera, José Julián Gregorio; “los talaveranos pueden apostar por un proyecto de alternativa de gobierno que representa al PP y que va de la mano de Paco Núñez”.



Sin embargo, ha dejado claro que “votar a Agustina García es y votar a Page y a Sánchez” y si los talaveranos quieren revertir la situación grave que está viviendo la sanidad de Castilla-La Mancha “García no puede seguir siendo alcaldesa, porque tanto ella como Page pedirán el voto para Pedro Sánchez”.



Desde el PP, ha dejado claro Agudo, “estamos construyendo un proyecto región y en Talavera con José Julián Gregorio para que Talavera sea una ciudad de futuro, que crezca económicamente y que salga del pozo en el que la han metido los socialistas”, y por eso, desde el PP se quiere construir una región entre todos los ciudadanos “y sabemos que la única forma de salir del ‘Sanchismo’ que nos condena a la ruina absoluta es apostando por el Partido Popular”, ha finalizado.