RODILLO DE PAGE EN CLM : Rechazado el Plan Choque y la Auditoría de las listas sanitarias de espera propuestas por PP y Cs

CS y PP piden auditar las listas sanitarias de espera y el PSOE se remite... a la ley que dice que va a hacer Page

jueves 26 de enero de 2023

jueves 26 de enero de 2023 , 19:38h

Ha sido el portavoz del Grupo Ciudadanos, David Muñoz Zapata, el que ha arrancado este debate propuesto por el PP, y lo ha hecho denunciando que pese a que nunca ha habido tantos recursos económicos, cada vez son más los pacientes que esperan una semana para que les atienda su médico de Atención Primaria. "Un 70% de espera un día para que le vea su médico, y de ellos, un 50% tiene que espera más de una semana".



"Este bloqueo en los centros de salud está colapsando las urgencias hospitalarias, sobre todo en Toledo y Albacete", ha aseverado el parlamentario toledano, que ha denunciado que hay unos plazos máximos para ser atendidos en urgencia hospitalarias que están regulados por decreto de 21 mayo de 2019, "aprobado cinco días antes de ultimas elecciones autonómicas".



"Qué fácil y poco ético es cumplir normas en campaña electoral para no cumplirlas", ha condenado Muñoz Zapata, que ha reprochado tanto a PSOE como a PP que aborden esta cuestión en campaña electoral, para después no cumplir la normativa.



De igual modo, tras denunciar que los castellanomanchegos esperan meses para ser vistos por especialistas y para ser intervenidos, muy por encima de los tiempos de otras regiones como Madrid o Andalucía, ha asegurado que los datos que ofrece el Gobierno regional están "adulterados", pues "las listas bajan solo el mes que el Ministerio de Sanidad publica los datos".



"Los castellanomanchegos saben perfectamente que en la sanidad de la región se tarda demasiado tiempo y, al final, cunde la desesperación. Si el Gobierno tiene intención de aprobar una ley que garantice la espera de seis meses para una operación, dos para un especialista, y un mes para una radiografía, Ciudadanos es su aliado, pero no será cómplice para adulterar los datos", ha advertido.



EL PP DENUNCIA "MAQUILLAJE Y MANIPULACIÓN"



En términos parecidos se ha pronunciado el parlamentario del PP Juan Antonio Moreno, que ha alertado de que la situación de las listas de espera en la región es "crítica, pese a maquillaje manipulaciones falsedad de datos pro parte de Gobierno regional".



Tras asegurar el "primer embudo" se da en la Atención Primaria, "abandonada" por el Gobierno regional, pues según ha alegado hay pacientes que esperan tres semanas para ser atendidos, también ha denunciado que los profesionales están "desbordados", y que el cambio asistencial aumenta la demora, y "esto desborda las urgencias".



"Hay menos especialistas y la lista quirúrgica ha aumentado desde que Page es presidente", ha condenado el diputado 'popular', que también ha reprochado al Ejecutivo no actualizar las listas de empleo ni poner en marcha un plan de choque contra estas listas.



"Manipulan sin rubor las listas de espera, porque no les importan los pacientes, sino los datos. Es vergonzoso, y por ello es más necesario que nunca que desaparezcan ustedes del Gobierno de Castilla-La Mancha", ha añadido Moreno, que ha alertado que el actual Ejecutivo está derivando "más que nunca" pacientes a la sanidad privada, a quien destina una "cantidad ingente de dinero".



"Eso antes lo llamaban privatización. Ahora con el método Fernández Sanz no se cómo se llama", ha indicado el parlamentario de la oposición, que ha terminado pidiendo al Ejecutivo que, en los cuatro meses que restan para las elecciones regionales, "no destroce más la sanidad de lo que ya lo ha hecho".