CORRUPCIÓN PSOE : Para seducir a los empresarios, según la juez, la trama citaba a los empresarios en el propio Congreso y acababan las negociaciones con grandes orgías

Caso Mediador: Hasta 15 diputados socialistas asistían a las fiestas y orgías de 'Tito Berni', denuncia Antonio Navarro

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

domingo 26 de febrero de 2023 , 20:43h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Novedades sobre el caso Mediador, que implica a Juan Bernardo Fuentes, alias Tito Berni, diputado socialista en el Congreso que dimitió tras conocerse los primeros detalles de cómo presuntamente recibía comisiones a cambio de permitir a empresas peninsulares hacer negocio en las islas.



El presunto mediador de la trama entre empresarios y políticos, Antonio Navarro, extiende la trama no sólo a este ex diputado, sino que ya apunta mucho más alto. En una entrevista habla que en las orgías y fiestas organizadas por Tito Berni participaban entre 15 y 16 diputados nacionales socialistas.



Apunta directamente a administraciones gobernadas por el PSOE de las que -dice-habría recibido hasta 16 contratos y asegura que también está implicado el Gobierno estatal porque -sostiene- el diputado Fuentes llamaba a secretarios de Estado para pedirles favores.



Ángel Victo Torres, presidente de Canarias, es uno de los señalado por Antonio Navarro, en la presunta trama, que lo niega y ya ha avanzado que va a presentar una querella.



Pero la trama va más allá. Según Navarro, en las fiestas, en donde se fraguaba todo, y en las que él estaba presente, con drogas y prostitutas, había hasta 15 diputados socialistas aunque no da nombres. Fiestas -dice_ que se realizaban en plena pandemia e incluso los viernes por la mañana.



Una de las empresas de la red -según el diario ABC- encadenó en 2 años hasta 16 contratos con entes controlados por los socialistas. Y no eran pocos, suponía el 90% de las adjudicaciones. Todo gracias al presunto favor del ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes..



Muchos fueron contratos directos por adjudicaciones, de menos de 15.000 euros, para evitar el concurso publico.



Pero uno de los contratos de la empresa de drones con el gobierno de Aragón del socialista Lambán, ascendió con el IVA a casi 7,5 millones de euros por la compra de un dron para seguridad y protección civil.



Desde el PP se piden responsabilidades. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha exigido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar "explicaciones por la presunta trama de corrupción en Canarias, en la que estarían implicados políticos socialistas.



Bendodo ha pedido a Sánchez "que no se esconda" y que se investigue "hasta las últimas consecuencias" en lo que ha calificado como "otro escándalo del PSOE, un lío muy gordo que nos suena en Andalucía y ahora tiene su réplica en Canarias".



El auto señala al exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes y habla de organización criminal y de un peaje de 5.000 euros que la trama pedía a los empresarios a cambio de privilegios en contrataciones públicas.-



El caso estallaba el pasado 14 de febrero. Ese día se producían las primeras detenciones. 12 días después los detenidos ascienden a 13 de los cuales sólo uno ha entrado en prisión.



Algo de lo que se lamenta la propia magistrada que investiga la trama corrupta. En el auto se muestra contundente al apuntar al exdiputado socialista Juan Bernado Fuentes, a quien considera la figura clave para que la infraestructura delictiva pudiese operar. Tajante asegura que fuentes "se prestó a cuantas situaciones le fueron puesta en suerte", por eso, lamenta, que el fiscal no pidiese la prisión provisional ante el riesgo de destrucción de pruebas..



En el auto habla de organización criminal y de un peaje de 5.000 euros que la trama pedía a los empresarios a cambio de privilegios en contrataciones públicas



Para seducirles, recoge la juez, la trama citaba a los empresarios en el propio Congreso y acababan las negociaciones con grandes orgías.