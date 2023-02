Óscar Fernández será el candidato del PP a la Alcaldía de Torrejón del Rey

martes 14 de febrero de 2023

Óscar Fernández, de 44 años, será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Torrejón del Rey en las próximas elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Fernández cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en gestión de equipos y recursos como administrativo de logística en el departamento de entradas de una gran multinacional de nuestro país.



El candidato del Partido Popular “está orgulloso de encabezar una lista compuesta por vecinos con diferentes carreras profesionales, edades y trayectorias, pero unidos por las ganas de hacer posible nuestro objetivo: hacer de Torrejón del Rey un municipio con futuro”.



A su juicio, Torrejón del Rey “está detenido en el tiempo y sin perspectivas de mejora debido a la falta de gestión, ideas, las políticas sin sentido y con claro afán recaudatorio del actual equipo de gobierno”.



Fernández subraya que “siempre he creído que no hay nada más especial que la política municipal, que es la más cercana al ciudadano. El Ayuntamiento debe ser el Ayuntamiento de todos”. Por ello detalla que su gestión “se basará en el diálogo, un diálogo basado en propuestas y con vocación de acuerdo, futuro e ilusión, alejado de extremismos, demagogia e inmovilismo. Eso es lo que siempre he deseado como vecino, y pienso poner en práctica desde el Ayuntamiento”.



El candidato apuesta “por mejorar y ampliar nuestros servicios básicos, las instalaciones escolares, la seguridad vial, parques infantiles y ofrecer a nuestros jóvenes opciones de ocio y emprendimiento”.



Finalmente, Fernández recalca que “ahora más que nunca es necesario trabajar en el futuro de nuestros vecinos y de nuestra Comunidad Autónoma, de la mano de Paco Núñez”.