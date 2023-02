El PP denuncia que la soberbia de Page pone en máximo riesgo a los Ayuntamientos, a los usuarios, y a las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en CLM

martes 14 de febrero de 2023 , 12:00h

El vicesecretario de Política Social del PP-CLM, José Martín-Buro, ha vuelto a exigir la urgente necesidad de garantizar la cobertura y la calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio en nuestra región, puesto en el más absoluto riesgo por parte de Page y su nefasto gobierno socialista, que asigna una financiación absolutamente insuficiente, teniendo que ser sufragado por los Ayuntamientos y los propios usuarios.



“En un momento en que todos los costes han aumentado de forma escandalosa, siendo Castilla-La Mancha la región más inflacionista de España, y donde más se ha encarecido poder vivir, la supervivencia del Servicio está en manos de quienes verdaderamente apuestan por ello, y no de quien ostenta la competencia, que es la Junta de Comunidades”, ha denunciado.



“Y es que, aún más si cabe, en estos duros años vividos, la Ayuda a Domicilio se ha convertido en uno de los servicios más importantes y demandados en nuestra región y, consecuentemente, aumentar la financiación del Gobierno regional se ha convertido en una cuestión de pura resistencia, ha destacado Martín-Buro.



A pesar de todas las denuncias que desde los Ayuntamientos, colectivos de trabajadoras y del PP-CLM, entre las que se destaca la que se presentaba hace un año, exigiendo que el Gobierno regional actualizar la aportación económica al coste de la hora de Ayuda a Domicilio, el resultado sigue siendo la soberbia y la indiferencia de Page, que rechazó la propuesta.



El vicesecretario de Política Social recuerda que la última actualización de la aportación de la Junta al coste del Servicio de Ayuda a Domicilio data de 2014. Desde aquel año, la aportación del Gobierno regional se sitúa muy por debajo de los costes reales del Servicio, obligando a los Ayuntamientos a asumir unos gastos que en muchas ocasiones no pueden soportar o aportan restándolo a otras competencias.



“Resulta sonrojante que, con motivo de la inflación, CLM haya aumentado del orden de los mil millones de euros en recaudación, y siendo Page el segundo presidente autonómico más derrochador, no se haya repercutido, de ningún modo, ni en la sostenibilidad ni en la calidad de ningún servicio en beneficio de los castellano-manchegos”.



Martín-Buro ha asegurado que el PP-CLM lleva trabajando muy intensamente, de la mano de todos los colectivos, en la modernización del Servicio, convirtiéndolo en un recurso mucho más ágil y flexible a la realidad de nuestros dependientes, de nuestros mayores, y de nuestros territorios.



“En unos meses, bajo el liderazgo de nuestro presidente Paco Núñez, se devolverá la dignidad profesional y el reconocimiento a un colectivo que, en todo momento y de modo particular en estos años tan duros, se ha demostrado ser un recurso esencial y fuente de mantenimiento y fijación de población en el mundo rural”, ha concluido.