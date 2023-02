Carnicero alerta del “caos en la gestión económica y de contratación” que tiene Rojo en el Ayuntamiento de Guadalajara

“En tres años y medio se ha demostrado que a Rojo la ciudad le viene grande, el ayuntamiento le viene grande” , ha dicho el portavoz del Grupo Popular detallando algunos de los muchos proyectos que ha anunciado en varias ocasiones y no ha ejecutado o ha tenido problemas para llevarlos a cabo

miércoles 01 de febrero de 2023

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto hoy el “caos” en la gestión del socialista Alberto Rojo en la ciudad y su “incapacidad” para sacar adelante los proyectos anunciados. “El señor Rojo decía que venía a poner a la ciudad en movimiento, y jamás una frase podría definir mejor uno de sus grandes fracasos: Guadalajara ha permanecido parada porque Rojo no arranca, por mucho que quiera correr ahora poniendo a Guadalajara patas arriba”, ha dicho Carnicero. “Decía que venía a poner en orden el Ayuntamiento de Guadalajara, que su gobierno buscaría la estabilidad económica y el rigor presupuestario y que Guadalajara sería una ciudad en continuo movimiento, pero la realidad dista mucho de esas pretensiones porque se ha demostrado que el señor Rojo no está capacitado para poder gestionar un ayuntamiento como el de Guadalajara”, ha manifestado el portavoz del Grupo Popular en rueda de prensa.



Como ejemplos de este “caos en la gestión” ha explicado que “ha sido la primera vez en la historia que se licitaba públicamente una obra de las características del aparcamiento ‘disuasorio’ de la calle Hermanos Fernández Galiano con un error de más de 800.000 euros. Si hubiera llevado este contrato a la Junta de Gobierno a lo mejor se hubiera advertido el error, pero Rojo decidió hacerlo solo por decreto… e hizo el más absoluto ridículo siendo comentado hasta en colegios profesionales de toda España”. “Qué vamos a decir de la calle Miguel Fluiters”, ha continuado Carnicero, “donde no solo hicieron la licitación a espaldas de los comerciantes, en contra de su opinión, a escondidas, sino que se quedó desierta, tuvieron que presentar otro proyecto para el que se presentó un único licitador deprisa y corriendo y con una oferta en papel -y no a través de la administración electrónica como es obligatorio- y además se decreta la suspensión antes de iniciar los trabajos con lo cual la ciudad de Guadalajara tendrá que pagar al adjudicatario de las obras sin siquiera haber comenzado por gastos ocasionados por la paralización”.



El portavoz del Grupo Popular también ha citado el caso de la piscina de San Roque “que se aprobó una modificación presupuestaria de 60.000 euros para mejoras de un proyecto que se estaba ejecutando sin haber articulado ningún procedimiento administrativo oportuno” o “los 160.000 euros que ‘regaló’ al adjudicatario del auditorio del Barranco del Alamín, cuando se dan cuenta que hay una serie de errores que nadie había visto, y los tiene que pagar la ciudad de Guadalajara por la nefasta del señor Rojo”.



Unido a todo esto “tenemos la operación asfalto que estamos sufriendo ahora en invierno, la pasarela que conecta con Aguas Vivas cortada desde verano o la cantidad de concursos desiertos que dicen que es una tónica general… pero no es así, solo hay que mirar los perfiles del contratante del resto de ayuntamientos para darse cuenta que lo que pasa en el Ayuntamiento de Guadalajara no está pasando en ningún sitio”.



Carnicero se refirió como al “ejemplo más flagrante” al Mercado de Abastos que, después de demonizarlo, sigue en su condena, olvidado por parte de Rojo, y poniendo en peligro la ayuda de los Fondos Europeos, más de un millón de euros, que se consiguieron durante el mandato anterior para rehabilitarlo y dinamizar el casco histórico”. Además, el actual gobierno ha decidido “quitar los contenedores soterrados tirando más de 2 millones de euros y gastando 800.000 euros en ponerlos en superficie y encima nos sube la tasa de basuras” y “batirá el récord de haber condicionado y gastado todos los ahorros del Ayuntamiento, todo el remanente positivo de la ciudad, lo que llevará a tener que realizar un plan de saneamiento económico en los próximos años derivado de la nefasta gestión del señor Rojo”.



Incapaz de poner en marcha proyectos anunciados



Por otro lado, y además de la subida de impuestos, el socialista Alberto Rojo “ha sido incapaz de poner en marcha obligaciones que él había adquirido con la ciudad de Guadalajara por importe superior a 17,6 millones de euros, donde se encuentran proyectos anunciados en reiteradas ocasiones como la calle Chorrón y el parque Sandra donde no ha invertido ni un céntimo de euro… teniendo además 3,8 millones de euros en la partida del canon del agua con la que no ha invertido nada de nada teniendo problemas en las canalizaciones y saneamiento por ejemplo en todos los barrios anexionados y en la ciudad”.



En definitiva, el portavoz del Grupo Popular ha finalizado diciendo que “en tres años y medio se ha demostrado que a Rojo la ciudad le viene grande, el ayuntamiento le viene grande”.