PRECIPITACIÓN y FALTA DE GESTIÓN en el Ayuntamiento de Guadalajara : Rojo convoca una reunión urgente para dar licencia a solo una parte de las obras del Hospital

Dos semanas después de la inauguración, la ampliación del Hospital sigue sin funcionar

miércoles 28 de septiembre de 2022 , 19:49h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha puesto de manifiesto una vez más la “precipitación y falta de gestión” del gobierno del socialista Alberto Rojo que ayer por la noche convocó una reunión de Junta Local de Gobierno extraordinaria y urgente para aprobar, a primera hora de hoy miércoles, la licencia a las obras de reforma y ampliación del Hospital de Guadalajara. Esto viene a constatar la denuncia pública que realizó el Grupo Municipal Popular al hilo de la inauguración de la ampliación del Hospital el pasado 14 de septiembre sin contar con los trámites y licencias legales exigidas. Además, como ha informado Carnicero, “no se ha dado licencia a toda la ampliación del hospital, sino solo a las Urgencias en la planta 0 y planta -1”.



Durante la reunión de esta mañana, Carnicero ha preguntado “si para esas visitas e inauguraciones ficticias se había contado con algún documento o autorización provisional por parte del Ayuntamiento”, a lo que el responsable de Urbanismo, el Sr. Pérez Borda, de Ciudadanos ha respondido que “los actos que organiza otra administración, el ayuntamiento no es competente”.



El portavoz del Grupo Popular considera esta respuesta una “auténtica irresponsabilidad y dejación de funciones” y se ha reafirmado en que “esas inauguraciones que se han estado haciendo hasta la fecha no tenían soporte legal o jurídico, constituyendo una irregularidad manifiesta desde el punto de vista urbanístico”. “Está claro que solo importaba la foto en una instalación que no está terminada al 100% y que tampoco contaba con los permisos exigidos por ley”, ha dicho Jaime Carnicero pidiendo a Page “que cumpla sus compromisos -siendo el último que el 23 de abril estaría en funcionamiento- con Guadalajara y a

Rojo que defienda a Guadalajara y a los guadalajareños por encima de sus siglas políticas”.