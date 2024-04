Esteban: “Rojo miente, ha dilapidado todos los ahorros del Ayuntamiento en un solo ejercicio y deja un socavón de más de 20 millones de euros”

El informe apunta que donde había 14 millones de euros de ahorros, ahora no sólo no hay, sino que además faltan 2,7 millones para atender gastos ya realizados, “lo que deja un socavón de más de 20 millones de euros, si sumamos a estos datos la sentencia pendiente de pagar y las revisiones de precios de contratas pendientes de abonar”

miércoles 03 de abril de 2024 , 18:46h

“Le pido al señor Rojo que comparezca, que diga la verdad y que se marche. Y que no genere más problemas a los vecinos de esta ciudad, porque tras una imagen feliz de la Guadalajara viva, lo que ha dejado el señor Rojo es un socavón económico-financiero de más de 20 millones de euros, de ellos 17 ligados estrictamente al presupuesto, algo que no se recuerda en las dos últimas décadas del Ayuntamiento de Guadalajara. Ha sido el peor alcalde”.



De este modo tan contundente se ha pronunciado hoy el segundo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Esteban, al explicar la liquidación del presupuesto de 2023, donde el informe técnico del Órgano de Gestión Presupuestaria y Contabilidad deja muy claro que Alberto Rojo y los socialistas han dilapidado los ahorros del Ayuntamiento de Guadalajara y ha dejado un socavón de más de 20 millones de euros.



“Han dilapidado los ahorros, pero es que además de desaparecer los 14 millones de remanente que había en 2022, existe la necesidad de incorporar obligaciones de gastos del ejercicio 2023 por valor de 2,7 millones de euros. Esto hace un socavón desde el punto de vista presupuestario de 17 millones de euros, al que además hay que sumar más de 3 millones de euros por la sentencia que Rojo dejó impagada del sector urbanístico SP11 y por las revisiones de precios de algunos contratos de servicios que también dejó sin pagar”.



“Que no existe remanente de tesorería, no es que lo diga Alfonso Esteban, es que está escrito en el informe de un funcionario, el responsable de la Gestión Presupuestaria”, ha apostillado el concejal de Hacienda. “Esta es la verdad, y lo que siempre ha dicho la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos”, ha destacado Esteban. “El señor Rojo ha dilapidado el dinero público pensando que el mundo se acababa en las elecciones de mayo de 2023. Y este es el marrón que ha dejado al actual Equipo de Gobierno y a todos los ciudadanos de Guadalajara, porque ahora somos todos los que tendremos que pagar estos despilfarros que han puesto en grave riesgo la tesorería y los servicios municipales”.



Respecto a las declaraciones de Rojo ha señalado que “quien ha causado estos daños a la ciudad de Guadalajara no puede pretender sacar pecho ahora, sino sentir vergüenza”, ha remarcado el concejal de Hacienda, que insistía en pedir al exalcalde Alberto Rojo, “que pida disculpas, sea humilde y se marche, y que deje de engañar y de traicionar a los vecinos de Guadalajara”.



A preguntas de los periodistas el concejal de Hacienda ha explicado que el decreto de liquidación del presupuesto no es el único documento de dicha liquidación, “pero al señor Rojo sólo le interesaba este documento”, pese a que en el informe técnico del responsable de contabilidad del Ayuntamiento se aclara que no existe remanente, es decir, que no hay ahorros porque se los han dilapidado todos.



“Creo que ya está bien de las mentiras del señor Rojo, y de que nos acusen de tomar decisiones dolorosas para los ciudadanos por capricho, cuando esta es la consecuencia de políticos irresponsables y de quienes gestionaban lo público de una manera patética”, ha señalado Esteban.



Por último, el concejal de Hacienda ha recordado, en relación con la tasa de basura, que quien realmente ha subido la tasa de basura “ha sido el presidente socialista de la Diputación”, José Luis Vega, con el apoyo y el consentimiento del Sr. Rojo y todos los socialistas, “que han decidido que los ciudadanos de Guadalajara seamos los que más paguemos por la basura, subiendo la tasa de tratamiento de residuos a la ciudad de Guadalajara un 125%.” Y también se ha preguntado por qué no hablan los socialistas “del impuestazo del agua del señor Page”, un nuevo impuesto que Emiliano García-Page se ha sacado de la manga para exprimir aún más los bolsillos de los ciudadanos y que nos va a obligar a recaudar a los Ayuntamientos, ha apostillado Esteban.