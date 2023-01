Ampliar Foto : MARIANO VIEJO

El Dépor remonta un partido muy complicado y cierra la primera vuelta con victoria (2-1)

miércoles 25 de enero de 2023 , 16:40h

El Deportivo Guadalajara Femenino concluyó la primera vuelta con un nuevo triunfo como local frente al C.F. Élite Talavera en un partido que se puso cuesta arriba muy pronto con un gol de las visitantes, pero ante el que las moradas no se pusieron nerviosas y continuaron haciendo su fútbol, lo que les sirvió para remontar con un tanto de la capitana, Teresa Cabeza, en la primera parte a la salida de un corner, y otro de la canterana Eva López, que en su debut con el primer equipo anotó el gol de la victoria.



Alberto Mendoza apostó por Laura Ortiz en portería, la pareja de centrales formada por Chiqui y Elena, con Brenda y Lucía Rumí en los laterales, un centro del campo formado por Teresa, Nerea Márquez y Bikie Boko, y un ataque compuesto por Lucía Mamajón, Mizui Obiang y Clau. Las alcarreñas parecían haber salido mejor al campo, pero un error defensivo dejó a una delantera visitante mano a mano con Laura, que nada pudo hacer para evitar el 0-1 cuando solo habían transcurrido nueve minutos de partido. Tocó ponerse el traje de faena para remontar el partido, y Mizui Obiang estuvo muy cerca de igualarlo en un mano a mano tras regatear a la defensa talaverana, pero la gabonesa no pudo armar bien el disparo.



El empate llegó cuando apenas quedaban cinco para el descanso, con un gol de Teresa Cabeza, que mandó al fondo de la red un saque de esquina para sembrar la esperanza entre las moradas y crear dudas en el equipo rival. Desde ahí en adelante, fue prácticamente un monólogo del Dépor, que tomó las riendas del partido y apenas concedió acercamientos de las rivales. Las ocasiones alcarreñas se fueron sucediendo, pero la actuación de la portera del Élite Talavera, muy acertada, y la falta de precisión local provocaron que la remontada tardase en concretarse.



Tanto fue el cántaro a la fuente que finalmente se rompió a los 78 minutos. Clau se echó el balón largo en la banda en una gran jugada individual, dejó atrás a su par, y puso un centro a media altura al segundo palo en el que Eva, la delantera del equipo filial, se anticipó a la defensa y remató a gol con su pie derecho. Debut de ensueño para la jugadora, que no había jugado todavía en partido oficial con el primer equipo. Desde ese momento el Élite Talavera trató de dar un paso adelante, pero el Dépor no concedió ocasiones de gol y siguió atacando, aunque no consiguió el tercero a pesar de intentarlo en varias ocasiones, como a través de un disparo de Lucía Lozano tras una gran internada llegando desde atrás.



Con el pitido final se selló una victoria importante para el Dépor, que termina la primera vuelta en la tercera posición de la tabla clasificatoria y con el espectacular mérito de haber conseguido el cien por cien de los puntos en Fuente de la Niña. El próximo compromiso será a domicilio frente al C.D. Manchego Ciudad Real.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Laura Ortiz; Lucía Rumí, Chiqui, Elena (Eva López, 62′), Brenda (Lucía Lozano, 45′); Teresa, Nerea (Merino, 86′), Bikie Boko (Paula Villalba, 79′); Clau, Lucía Mamajón (Andrea, 79′) y Mizui Obiang.



C.F. Élite Talavera: Pilar; María Rollon, Patricia, Paula, Miranda; Barrientos, Arantxa, Beatriz, María (Nerea, 74′), Laura (Marta, 62′); Raquel (Laura Sánchez, 74′).



Goles: 0-1, Barrientos, minuto 9; 1-1, Teresa, minuto 40; 2-1, Eva López, minuto 78.