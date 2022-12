Ampliar Foto : MARIANO VIEJO

El Dépor suma una nueva goleada en casa a costa del Unión Tomelloso (6-0)

lunes 05 de diciembre de 2022 , 13:05h

El Deportivo Guadalajara Femenino se impuso con claridad al Unión Tomelloso en la mañana del domingo en la Fuente de la Niña por seis goles a cero, desplegando un gran juego colectivo y rozando la perfección tanto en defensa como en ataque. A diferencia de la anterior jornada en Cuenca, donde el equipo dispuso de numerosas ocasiones para anotar y no estuvo acertado de cara a portería, en esta ocasión el equipo, dirigido por Agustín Módula y Cris Hernando por la sanción del técnico Alberto Mendoza no flaqueó en ningún momento y tuvo ese necesario acierto de cara a portería. Los goles fueron obra de Lucía Mamajón, Nerea Márquez, Ashley Batista, Garaizábal y de Mizui Obiang por partida doble.



El once inicial sufrió varios cambios con respecto a las titulares en la jornada anterior frente a la UB Conquense. Chiqui y Brenda fueron bajas a última hora para un equipo que contaba con las bajas de las lesionadas María Barrios, Sara Joachim y Lucía Lozano. Volvieron a la titularidad Teresa y Rumí en su lugar, además de Andrea Valiente y Garaizábal por Bikie Boko y Mizui Obiang.



El partido arrancó de la misma manera que en Cuenca hace una semana, con un Dépor que salió a por todas, y a diferencia de lo ocurrido allí, esta vez sí pudo abrir la lata temprano gracias a un gol de Mamajón a los cinco minutos. No se echaron atrás las deportivistas que siguieron asediando la portería del Unión Tomelloso, y a los diez minutos, en un córner botado por Ashley y rechazado por la defensa, Nerea empaló para anotar el segundo gol de la tarde y su estreno goleador de la temporada. El Unión Tomelloso se veía incapaz de frenar los continuos ataques deportivistas, aunque pudieron generar cierto peligro en algún córner. Sobre el minuto 35, Ashley remató de volea un centro desde la derecha para poner el tercero en el marcador y dos minutos más tarde llegó el mejor gol del partido. Garaizábal arrancó en jugada personal, levantó el balón sobre las centrales, se quedó en el mano a mano frente a la guardameta tomellosera a la cual regateó para enviar la pelota mansamente a la portería visitante. Este gol supuso el 4-0 con el cual se llegó al final de la primera parte.



El Unión Tomelloso quiso reaccionar, y salió entonado en defensa, no concediendo apenas ocasiones en los primeros instantes de la segunda mitad. A los 58 minutos de partido llegaron los primeros cambios en el Dépor, Bikie Boko reemplazó a Nerea, recientemente convocada por la selección sub-17 de Castilla la Mancha, y Clau dejó su lugar a Merino. Hacia el minuto 66 se produjeron las últimas sustituciones del Dépor, salieron Rumí y Garaizábal y entraron Ana y Mizui Obiang. Esta última jugadora revolucionó por completo este segundo tiempo. Cuando llevaba solo dos minutos en el campo, cogió el balón y con una asombrosa velocidad se coló entre las dos centrales tomelloseras y batió con un disparo cruzado a la guardameta para subir el quinto gol al marcador. Cinco minutos después, la gabonesa calcó la jugada anterior, se fue en velocidad de la defensa visitante con el balón y con un disparo raso cruzado anotó su segundo gol de la tarde.



Poco más hubo que reseñar hasta el pitido final del árbitro, si bien Ashley y Mizui Obiang pudieron aumentar más la renta en los últimos minutos de partido. Otro gran resultado en la Fuente de la Niña donde el Deportivo Guadalajara Femenino se muestra intratable ya que cuenta sus partidos como local por victorias y sin haber encajado un solo gol.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Charo; Marina, Teresa, Elena, Lucía Rumí (Ana 66); Nerea (Bikie Boko, 58′), Andrea, Clau (Merino 58’); Ashley Batista, Garaizábal (Mezui Obiang 66’) y Mamajón.



Calvo Sotelo Puertollano: Ortiz; Lara, Grande, González, Laura Navarro, Jiménez, Mira (Cobo 88’), López, Salinas, Bodalo y Lucía Navarro (Laín 45’)



Goles: 1-0, Mamajón, minuto 5; 2-0, Nerea, minuto 10; 3-0, Ashley Batista, minuto 34; 4-0, Garaizábal, minuto 37; 5-0, Mezui Obiang, minuto 68; 6-0, Mezui Obiang, minuto 73.