EL CAOS SANITARIO DE PAGE EN CLM : CSIF denuncia la SITUACIÓN EXTREMA que padece el Servicio de Medicina Interna del Hospital de Villarrobledo, 70 pacientes para ¡5 médicos!

miércoles 25 de enero de 2023 , 18:27h

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a denunciar la situación insostenible que padece el Hospital de Villarrobledo, cuyo Servicio de Medicina Interna se encuentra al límite por la continuada falta de profesionales y el aumento de los ingresos hospitalarios.



Este servicio cuenta con una plantilla orgánica de nueve profesionales que en la actualidad se reduce sólo a cinco profesionales, totalmente desbordados. Se estableció un máximo de 50 pacientes en el área de encamación para que se pudiera dar una asistencia con la mayor calidad posible. Así, al seguir aumentando los pacientes se derivaron a la unidad de reanimación a cargo de los anestesistas, lo que obligó a suspender las cirugías.



Pero desde el miércoles pasado, el ingreso hospitalario no ha parado de crecer: en la actualidad hay 70 pacientes encamados a cargo de Medicina Interna, más otros 7 pendientes de ingreso. “Esto ha forzado a que se haya obligado a especialistas no internistas a asumir el pase de planta, con lo que conlleva asumir responsabilidades no propias de su especialidad, al mismo tiempo que al no estar en sus consultas aumenta la lista de espera y de realización de pruebas diagnósticas”, explica Silvia Crusat, responsable de CSIF Sanidad Albacete.



Asimismo, por las necesidades de atención, se han fijado dos internistas por turno de guardia. “Hay ocho facultativos para hacer guardias porque apoyan otros tres médicos de otras especialidades, pero ya era así cuando sólo estaba uno, y ahora al doblar guardias, se dobla el cansancio de los trabajadores y su desesperación”, señala Crusat, que añade que “la situación ya no puede esperar más, se deben plantear soluciones alternativas tanto para aumentar el número de profesionales que puedan trabajar en este hospital, como el establecer un Plan de Contingencia que asuma el traslado de pacientes a otros hospitales de forma puntual para poder liberar presión asistencial de Villarrobledo”.



Desde CSIF venimos denunciando desde hace meses la situación insostenible que se vive en el Hospital de Villarrobledo (Medicina Interna con las camas ocupadas por encima del 100% de forma habitual, suspensiones de quirófanos al no haber camas, saturación de las Urgencias), pero “por desgracia no hay cambios”, concluye Crusat.