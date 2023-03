El Dépor saca adelante un partido complicado frente al Isport (0-2)

lunes 06 de marzo de 2023 , 19:02h

El Deportivo Guadalajara sumó su sexta victoria consecutiva en una complicada salida al campo del Isport, al que derrotó 0-2 con un tanto en cada parte. A pesar de que costó mucho abrir la lata, las moradas se marcharon al descanso por delante gracias a un gol de Zamorano, que tuvo que abandonar el partido en los últimos minutos tras sufrir un aparatoso golpe en el rostro. Ya con diez jugadoras, Mizui Obiang hizo el segundo y definitivo tanto en el tiempo de descuento para certificar el importante triunfo de las alcarreñas.



El once elegido por Alberto Mendoza contó con Laura Ortiz en portería, una defensa formada por Lucía Lozano, Chiqui, Elena y Brenda, un centro del campo en el que Nerea jugó junto a Clau y Marina; y un ataque en el que Zamorano y Mizui Obiang partieron de las bandas con Garaizábal, capitana en la tarde del sábado, como referencia. Aunque el dominio del partido fue morado prácticamente los noventa minutos, fue el Isport quien tuvo el primer acercamiento, consiguiendo rematar en el segundo palo un saque de esquina que obligó a Laura a hacer una gran parada. A la contra, Clau pudo hacer el primero, pero lo salvó una defensa albaceteña bajo los palos. A partir de ahí, el Dépor controló el balón e instaló a todo su equipo en campo de ataque, frente a un conjunto local que intentaba golpear rápido cada vez que recuperaba y que basaba su plan de partido en el orden defensivo.



Las ocasiones tardaron en llegar, siendo las mejores de la primera parte un disparo lejano de Chiqui que sacó a corner la portera y una falta directa golpeada por Brenda desde la frontal que se quedó cerca de terminar dentro. La encargada de abrir la lata fue Elena Zamorano, que fue un dolor de cabeza para el C.D. Isport. La atacante apareció por dentro, controló de espaldas a la portería y, desde fuera del área, se giró y sacó un latigazo que la portera pudo rechazar, pero no evitar que se colara en su portería.



Alberto Mendoza apostó por la entrada de Lucía Mamajón en el descanso en lugar de Brenda, tratando de aumentar las posibilidades ofensivas. El segundo tiempo fue distinto, el Isport dio un paso adelante y las alcarreñas encontraron más espacios y dispusieron de más oportunidades. El equipo albaceteño también tuvo las suyas, y viendo que pasaban los minutos y no terminaba de llegar el segundo, se animaron a atacar e incluso tuvieron alguna ocasión a balón parado.



El partido cambió en el tiempo de descuento. Primero, en una jugada en la que Zamorano, en boca de gol, se lanzó con todo en busca de empujar un centro desde la derecha y recibió una patada en la cara que le afectó a la zona del ojo y que le obligó a retirarse del terreno de juego, quedándose el Dépor con diez jugadoras. Poco después, Mizui Obiang, muy activa durante todo el partido, hizo el segundo y definitivo tanto del partido con un gran remate dentro del área.



Así se consiguió el sexto triunfo consecutivo para el Dépor, una victoria que le mantiene en la lucha por la segunda plaza. La próxima semana, las de Alberto Mendoza recibirán al Orgaceño toledano en Fuente de la Niña.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Isport: Tarancón; Cristina, Nerea, Martina, Mary (Belén, 67′); Laura (Oria, 51′), Inés, Natalia (Victoria, 78′), Cortes, Carmen (Noelia, 51′); Sandra (Rocío, 51′).



C.D. Guadalajara: Laura Ortiz; Lucía Lozano (Bikie Boko, 71′), Chiqui, Elena, Brenda (Lucía Mamajón, 45′); Nerea, Clau Marina; Zamorano, Garaizábal (Andrea, 57′) y Mizui Obiang.



Goles: 0-1, Zamorano, minuto 33; 0-2, Mizui Obiang, minuto 90.