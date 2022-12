Ampliar Foto : MARIANO VIEJO

El Dépor ve truncada su racha en un partido gris (0-2)

lunes 05 de diciembre de 2022 , 13:02h

El Deportivo Guadalajara no pudo continuar con su racha de buenos resultados y cayó derrotado en el Pedro Escartín frente al Unión Adarve en un partido gris en el que los madrileños aprovecharon mejor sus oportunidades y los morados fueron un quiero y no puedo, dominando el juego y el partido pero no siendo capaces de traducir eso en oportunidades claras de gol ni en tantos.



Gonzalo Ónega sorprendió con la entrada en el once inicial de Sergio Nanclares como delantero junto a Chupi, mientras que apostó por el regreso de Cheki en el centro del campo tras su ausencia ante el Leganés. El arranque de partido fueron los mejores minutos del Dépor prácticamente en todo el choque, generando a los dos minutos su mejor ocasión, en un centro de Stevens desde la derecha que Nanclares cabeceó al larguero. El propio jugador madrileño se mostró muy activo en el primer tramo de partido, volviendo a disparar a portería un minuto después, esta vez desde la frontal del área, pero su golpeo lo atrapó con seguridad Lombo. Los morados dominaban con el balón y eran muy incisivos, especialmente a partir del costado derecho, donde Cheki y Stevens fueron un dolor de cabeza para el Unión Adarve.



También avisó el equipo madrileño, que en un minuto se encontró con dos ocasiones claras. Primero, Dani Segovia ganó la partida a la defensa y se quedó mano a mano con Samu Pérez. El arquero canario le aguantó perfecto y fue capaz de rechazar su disparo, que terminó sacando Dani Gallardo bajo palos. Poco después, en un saque de esquina, el mismo jugador visitante se quedó a escasos centímetros de rematar a portería vacía. Para los morados, la réplica la dieron Cheki y Stevens, muy activos a la hora de finalizar jugadas, poniendo a prueba tanto a la defensa como al guardameta del Adarve, que tuvieron que emplearse a fondo para bloquear todos los intentos de los futbolistas del Dépor.



Sin embargo, el primer golpe lo dio el equipo visitante. En una falta lejana y sin aparente peligro, un jugador del equipo madrileño detectó que la defensa morada estaba mal colocada y sacó rápido hacia Cidoncha, quien fue capaz en la frontal del área de aguantar la llegada de los zagueros alcarreños y colocó el balón en la escuadra con un derechazo inapelable ante el que nada pudo hacer Samu Pérez. Con el marcador a favor el Unión Adarve se mostró más cómodo, tanto en defensa como con el balón, tratando de llevar el partido a su terreno también a través de pérdidas de tiempo y muchos parones que impidieran una continuidad y una fluidez en el desarrollo del partido.



En el tramo final de la primera parte el Dépor no fue capaz de reaccionar tras el gol y, aunque consiguió volver a hacerse con el balón, ya no generó ninguna ocasión. Tras el paso por vestuarios los morados salieron otra vez con más intensidad y generaron dudas en el equipo rival. De nuevo en los primeros minutos pudo ver portería el equipo de Gonzalo Ónega, que encadenó varios saques de esquina consecutivos y, en uno de ellos, Ablanque cabeceó en el primer palo y su remate se marchó rozando la escuadra de la meta rival. Poro a poco los alcarreños fueron tomando posiciones en campo rival y moviendo bien la pelota, pero no concretaron con el último pase que les sirviera para crear peligro real, y no encontraron en los centros laterales un arma para hacer daño a un Unión Adarve muy bien plantado. Sergio Nanclares llegó a anotar un gol tras revolverse bien en la frontal del área, pero la jugada se anuló por fuera de juego.



Igual que el primer gol, el segundo nació también de un lanzamiento de falta, aunque en esta ocasión era a favor del Dépor. El Adarve robó y Pineda comenzó en su campo una extraordinaria galopada en la que, a pesar de que varios jugadores alcarreños trataron de derribar al futbolista dominicano, este superó los obstáculos y, desde tres cuartos, le sirvió un balón a Carbonell para que el delantero, que acababa de entrar al terreno de juego, mandase en un solo toque el esférico al fondo de la red con un gran disparo en el uno contra uno ante Samu Pérez. El golpe fue demasiado grande para los locales que ya no encontraron en todo el partido la manera de recortar el marcador.



En un Pedro Escartín en el que se dieron cita más de 1.900 personas, el partido se contagió de la meteorología: gris, frío y en ocasiones, algo de lluvia. Desde el segundo tanto visitante, las interrupciones fueron prácticamente continuas, en un partido que, a pesar de desarrollarse sin violencia y juego duro, terminó con siete jugadores amonestados, gran cantidad de faltas y parones, y muchas interrupciones por problemas físicos en los jugadores visitantes que fueron desesperantes para un Dépor que quería que el balón estuviese constantemente en el campo y en movimiento.



Fran Santano, Diego Morcillo, Iván Riveiro, Pablo Zotes y David Gómez fueron los jugadores con los que Gonzalo Ónega trató de darle la vuelta al marcador, y con los que consiguió arrinconar al Unión Adarve, aunque sin llegar a generar ninguna oportunidad de gran peligro que pudiese haber cambiado el signo del partido. Santano fue de las mejores noticias de la segunda mitad, asociándose y ganando la partida a los defensas en varias ocasiones. Con el partido ya prácticamente terminado, el Unión Adarve dispuso de una oportunidad más en un remate de Juanma a partir de un saque de esquina que se estrelló en el poste.



Tras esta derrota, el Dépor afronta el próximo fin de semana un partido muy duro contra el filial del Atlético de Madrid, un equipo llamado a conseguir el ascenso en esta temporada.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Dani Gallardo (Morcillo, 66′), Ablanque, Álvaro Santiago (Pablo Zotes, 79′), Sergi Segura; Darío García (David Gómez, 79′), Cheki, Cruz (Iván Riveiro, 66′); Nanclares y Chupi (Fran Santano, 57′).



Unión Adarve: Lombo; Fran Pérez, Álvaro, Juanma, Miñambres (Paris, 66′); Pablo Rojo, Calleja, Cidoncha (Dani González, 66′); Maganto (Molina, 85′), Pineda y Dani Segovia (Carbonell, 57′).



Árbitro: J.M. Ruiz Aguilera (Comité Andaluz). Amonestó a Dani Gallardo (34′), Darío García (74′), David Gómez (78′) e Iván Riveiro (84′) del C.D. Guadalajara y a Álvaro (50′), Juanma (70′) y Paris (89′) del Unión Adarve.