Ampliar Foto : MARIANO VIEJO

Un error defensivo condena al Dépor frente al Cacereño (0-1)

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 20 de marzo de 2023 , 18:19h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Segunda derrota consecutiva para el Deportivo Guadalajara, que cayó por la mínima en el Pedro Escartín en un cruel partido en el que dominó, tuvo las ocasiones, pero en el que la falta de gol le pesó demasiado. En un error defensivo en el tramo final, el Cacereño anotó el único tanto del partido, obra de Kamal. Lo intentaron los morados por todos los medios, pero finalmente los tres puntos terminaron siendo para los visitantes.



El once inicial del Dépor tuvo bastantes novedades, con Richi Souza formando pareja de centrales junto a Javier Ablanque, con un centro del campo formado por Darío García, Cruz e Iván Riveiro y con un tridente ofensivo inédito en esta temporada: Tellechea, Morcillo y Guille Thompson. Los morados salieron decididos a romper su mala racha y desde el primer minuto se hicieron con el control del balón, frente a un Cacereño que intentaba combinar rápido entre sus jugadores de ataque para encontrar la forma de acercarse a la portería de Samu Pérez.



Diego Morcillo pudo abrir la lata cuando solo habían transcurrido tres minutos. Jesús Cruz le ganó la partida a varios jugadores visitantes y consiguió dejar un balón atrás, en la frontal del área, apareció del delantero, que golpeó de primeras con la pierna derecha desde la frontal del área y se encontró con el larguero. Dio rápido la réplica el Cacereño, que tuvo su mejor ocasión de la primera parte poco después, en una internada de Sanchidrián por la banda izquierda que terminó en un disparo muy forzado que desvió a saque de esquina el guardameta morado.



Los de Gonzalo Ónega ajustaron sus piezas y cogieron ya un dominio que no soltaron en toda la primera parte. Diego Morcillo fue un dolor de cabeza para los centrales, peleando cada balón, y Tellechea consiguió forzar varios corners desde la banda derecha. Precisamente en un saque de esquina llegó la jugada que volvió a terminar en el larguero, en la que fue la más clara que tuvo el Dépor en toda la mañana. En un saque de esquina colgado por Darío García, la pelota terminó tras un rebote en la cabeza de Richi Souza, que la colgó perfecta hacia el área pequeña buscando algún compañero que llegara desde atrás. Allí apareció Sergi Segura, que fue el más listo y consiguió desprenderse de la defensa y cabeceó prácticamente en boca de gol, con la mala fortuna de que su remate se estrelló en la madera.



Espoleados por las dos ocasiones tan claras, los alcarreños consiguieron hacer daño al Cacereño por diferentes vías, forzando varias faltas peligrosas en tres cuartos que permitieron meter balones en el área, e incluso con dos apariciones del capitán Javier Ablanque desde atrás llegando hasta el área rival. El portero visitante, Alfonso, tuvo que emplearse a fondo para despejar los balones que el Dépor metía en el área, y también le tuvo que sacar a Morcillo un disparo por abajo. En el tramo final, los morados disfrutaron de una doble ocasión en un centro de Tellechea desde la izquierda que Morcillo no llegó a rematar por centímetros y que, tras un despeje, le quedó a Jesús Cruz dentro del área, quien intentó disparar, pero cuya ejecución fue sencilla de detener por el guardameta.



En el tiempo de descanso intentó Julio Cobos darle una vuelta a su equipo con un doble cambio, lo que, si bien no evitó que el Dépor fuera quien llevara las riendas del partido, sí que redujo el número de ocasiones recibidas por los cacereños. Los extremeños dieron un pase atrás y el Dépor se encontró en más ocasiones con el equipo entero plantado en campo ofensivo, moviendo el balón de un lado a otro para intentar encontrar algún espacio que explotar.



De nuevo fue Diego Morcillo quien pudo adelantar a los alcarreños en la segunda parte, cuando la defensa local no se entendió en una entrega y el balón le quedó al delantero dentro del área, donde intentó superar a Alfonso con una vaselina que el meta visitante consiguió frenar con una gran acción. Guille Thompson, que debutó en el Pedro Escartín, tuvo que abandonar el partido a la hora de juego, completamente exhausto, para dar paso a un Fran Santano que estuvo muy voluntarioso y luchador durante todo el encuentro, aunque no consiguió ninguna oportunidad de gol.



El partido entró entonces en un valle en el que el Cacereño se defendía de los ataques morados y no se produjeron grandes ocasiones por ningún lado. Los visitantes trataron de cambiar su forma de atacar con la entrada de Kamal, algo que a la postre le daría el partido. Cuando habían transcurrido 77 minutos, el Dépor tenía el balón en la zona defensiva para intentar comenzar una jugada de ataque, pero tras un mal control de Sergi Segura, el extremo visitante robó el balón y encaró la meta de Samu Pérez. Su primer remate lo rechazó el portero, pero el balón le quedó de nuevo al jugador a portería vacía, situación que no desaprovechó para hacer el 0-1 que a la postre sería definitivo.



Desde ahí en adelante lo intentó el Dépor por todas las formas posibles, introduciendo también en el campo a Robert y a Cheki. En esos minutos, Morcillo intentó dos veces disparar dentro del área, pero en una ocasión le penalizó el control y en otra, la defensa se le echó encima. El Pedro Escartín protestó también un posible penalti sobre el delantero, pero el colegiado no señaló nada. A pesar de los intentos y de que el equipo no se rindió, los goles no llegaron y se consumó la segunda derrota consecutiva de los morados, que ahora la próxima semana tendrán que enfrentarse con el C.D. Diocesano en Cáceres.



FICHA TÉCNICA:



C.D. Guadalajara: Samu Pérez; Stevens, Ablanque, Richi Souza (Robert, 81′), Sergi Segura; Darío García, Cruz (Cheki, 81′), Iván Riveiro; Tellechea, Guille Thompson (Fran Santano, 61′) y Morcillo.



C.F. Villanovense: Alfonso; Pedro, José Martínez, Relu (Molina, 45′), Samu Gomis; Ruyman, Clausí, Telles; Garci (Iván Fernández, 45′), David Grande (Kamal, 66′) y Sanchidrián (Samu Manchón, 89′).



Goles: 0-1, Kamal, minuto 77.



Árbitro: L. Carbajales Gómez (Comité Asturiano). Amonestó a Morcillo (41′) y a Iván Riveiro (87′) del C.D. Guadalajara y a Relu (4′), Garci (21′) y José Martínez (55′) del C.P. Cacereño.