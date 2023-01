ASAJA CLM valora el caudal mínimo para el Tajo pero lamenta los recortes en materia de agua

miércoles 25 de enero de 2023 , 16:28h

“Hemos conseguido poner un caudal mínimo al Tajo como tienen todos los ríos de Europa. El gobierno ha atendido un requerimiento de la justicia española, a través del Tribunal Supremo”.



Así se ha pronunciado el presidente en funciones de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, en la rueda de prensa celebrada esta mañana en Albacete, donde ha estado acompañado por el vicepresidente de la organización, Jorge Navarro, el miembro del Comité Ejecutivo Regional, Juan Miguel Cebrián, y el presidente de la SAT Eduardo Bautista, Luis Selva.



Fresneda ha valorado el esfuerzo que se ha realizado desde el Gobierno regional, pero ha recordado los 30 años que lleva la organización agraria trabajando en materia hídrica, “desde que nos manifestábamos en el trasvase y nos encerramos en Socuéllamos hasta hoy, participando en la Mesa del Agua”.



Para ASAJA CLM “el problema para la agricultura no está en trasvase sí o trasvase no, ese no es el debate. Ni tampoco en las desaladoras o en el precio del agua. La cuestión es que todos los planes de cuenca priman más los aspectos medioambientales que el riego en la agricultura, por lo que estos planes atentan contra el sistema productivo”, ha recalcado el presidente en funciones.



Por este motivo, la organización agraria pedía una revisión a corto plazo de los planes de cuenca en el que se incluyan las demandas de los agricultores, propuestas que, además, serán trasladadas al Gobierno regional antes de las elecciones.



A modo de conclusión Fresneda ha valorado que los planes hayan recogido algunas de nuestras propuestas, pero ha lamentado que “no tratan lo esencial ni dan solución alguna a los principales problemas que genera la mala administración del agua. Estos planes recortan mucha agua para regar y, si no se riega, hablamos de ruina para el futuro de la región”.



Por último, también se ha pronunciado al respecto el vicepresidente de ASAJA CLM y presidente de la organización provincial en Albacete, Jorge Navarro, quien, a modo de resumen, ha señalado que “siempre los perjudicados somos los mismos en beneficio de otros que tienen mucho más desarrollo y luego nos dicen que se vacían los pueblos”.