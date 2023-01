Unidas Podemos-IU del Ayuntamiento de Guadalajara propone una guía de consumo responsable

lunes 23 de enero de 2023

Unidas Podemos-IU propone que el Ayuntamiento de Guadalajara, “directamente o a través de las entidades con las que colabora”, elabore una guía de comercios con escaso impacto ambiental, de reparaciones, arreglos y repuestos. En palabras de José Morales, concejal de Unidas Podemos-IU, “para generar economía no hace falta generar tantos residuos ni consumir tantos recursos; hay una economía más austera con el planeta donde la mayoría del dinero va a mantener los negocios y a la mano de obra y a veces es difícil acceder a ella por desconocimiento.”



“Guadalajara es también la ciudad a la que viene la gente de otras localidades del entorno para buscar donde arreglar algo, y a veces hace falta un ‘guía indígena’”, ha bromeado.



La propuesta incluye además espacios de venta a granel o con envases retornables. Para Morales “esto que ahora parece moderno y un mandato de la UE, es en realidad algo muy antiguo que en sociedades más austeras han hecho antes de la llegada del “turbo capitalismo” en que vivimos. Hay, por ejemplo, mieleros que venden con retorno de envases que lo hacen porque no lo han dejado de hacer en décadas”.



Impulsa Guadalajara



Por otro lado, han trasladado una pregunta al próximo Pleno. En Unidas Podemos-IU quieren saber cuántas atenciones se han realizado en la oficina de Impulsa Guadalajara. En opinión de José Morales “creemos que el nivel de atención no justifica mantener una oficina en la calle mayor más que como algo propagandístico y entendemos que esos recursos estarían mejor en políticas de empleo como la agencia de colocación de reciente creación. La actividad es tan baja que meten ruedas de prensa que nada tienen que ver con impulsa como la de la Agencia de Colocación para justificar el inmueble cuando en el propio Ayuntamiento ya tenemos una sala de prensa.”