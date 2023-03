Unidas Podemos-IU quiere que el Ayuntamiento de Guadalajara regule espacios sin humo al aire libre en accesos a instalaciones públicas.

Para el desarrollo de la propuesta se contará con la Asociación Española Contra el Cáncer

miércoles 01 de marzo de 2023 , 18:02h

El Grupo municipal Unidas Podemos-IU en el Ayuntamiento ha presentado a los medios hoy su propuesta para el Pleno ordinario que tendrá lugar el viernes para que, en de acuerdo con la Asociación Española Contra el Cáncer, se desarrollen ordenanzas municipales para generar nuevos espacios sin humo del tabaco.



En palabras de José Morales “hay ya muchos Ayuntamientos que han entendido que tener espacios sin humo en la vía pública es una buena medida de salud pública. Por la gente que no fuma y no quiere ser fumadora pasiva, por las y los menores de edad y por las propias personas fumadoras, que si lo tienen un poco más difícil es posible que acaben fumando menos. Además, se trata también de un elemento de socialización en hábitos saludables”.



El portavoz de Unidas Podemos-IU en el Ayuntamiento, José Morales, pone un ejemplo; “en el acceso a las pistas deportivas de la Fuente de la Niña se da la paradoja que, en el acceso, muchos menores y deportistas atraviesan una nube de humo en una acera, que está llena de personas que fuman. Esta situación se produce en otros espacios, como el propio Hospital, pero no son de competencia municipal”.



Y continúa “hemos hablado con la Asociación Española Contra el Cáncer para ver cómo encajar esta propuesta y fueron ellas las que nos dijeron que para que funcione, además de campaña informativa hace falta una ordenanza. El mes pasado lo propusimos como Declaración Institucional, porque entendemos que, en es un tema de salud pública, que hay evidencia científica de la incidencia del consumo de tabaco en el desarrollo de muchos tipos de cáncer, podíamos estar de acuerdo todos los grupos políticos, pero finalmente no obtuvimos la firma de Vox y sí del resto de grupos municipales. Así que tenemos confianza, eso sí, en que la propuesta saldrá adelante con al menos 23 votos a favor”.



En otro orden de cosas, desde las pistas deportivas de la Fuente de la Niña han trasladado una pregunta al pleno. Morales se pregunta si “el equipo de gobierno va a buscar una ubicación alternativa a futuro para los conciertos para no tener que hipotecar el uso de una instalación deportiva ante algo, que haya más conciertos, que es una buena noticia”.