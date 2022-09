Para Unidas PODEMOS-IU “el modelo de Ferias de Guadalajara ha funcionado, pero hay mucho margen de mejora”

miércoles 21 de septiembre de 2022 , 13:47h

El Grupo Municipal Unidas PODEMOS-IU ha hecho en el día de hoy una amplia valoración de las Ferias de Guadalajara. En opinión de su Portavoz, José Morales, “antes de las Ferias éramos partidarios de más actividad en el centro, pero no teníamos claro que cupiese todo y hemos comprobado que sí.” En opinión de Morales también han acompañado “las ganas de la gente por juntarse” y la meteorología; “ha llovido lo justo para no cargarse el desfile ni los días fuertes del fin de semana”.



En Unidas PODEMOS-IU no entienden “como no se ha reciclado nada de 1.150 Toneladas de basura. Ni siquiera en los puestos de la feria ni en las peñas donde la mayoría de lo que se tira es envase o vidrio y la basura está más centralizada”. En palabras de Morales también se puede mejorar en lo que se refiere a la Feria para niñas y niños; “el desfile no debería ser a esa hora previo a un día lectivo; o se adelanta de hora o se adelanta al sábado y ampliar Titiriguada a días lectivos está muy bien, pero si se planifica con tiempo estará mejor, por las fotos parece que casi todo el público esos días era de colegios concertados del centro”.



Por su parte, Alfredo Vicente Ruano, del grupo municipal, reclama que las normas y horarios “se cumplan, por ejemplo “con dos circuitos separados de luz, uno para la música y otro general que se corte automáticamente a la hora que marcan las normas” también se ha hecho hincapié en que hay que poner más baños, podemos usar instalaciones municipales que tengan doble uso” en cuanto a los conciertos, en su opinión “seria de valorar que se ponga un precio simbólico”

Todas estas propuestas y alguna más serán remitidas al equipo de gobierno “para su valoración en la comisión ferias” ha recalcado Alfredo Vicente Ruano.