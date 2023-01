Àrias: “Cócera y Gaitán tratan de no perder las elecciones, mientras desde Podemos velamos por la transparencia y por los intereses vecinales”

El candidato a la alcaldía de Yebes asegura que “seguiremos defendiendo los intereses de la comunidad vecinal y asegurándonos de que se cumplen las normativas, revisando contratos y proponiendo mejoras para ambos núcleos”

lunes 23 de enero de 2023 , 17:36h

Juli Amadeu Àrias, candidato a la alcaldía de Yebes, ha dicho que “Cócera y Gaitán tratan de no perder las elecciones, mientras desde Podemos velamos por la transparencia y por los intereses vecinales”. El Ayuntamiento de Yebes ha organizado este lunes una rueda de prensa en el Centro de Prensa de Guadalajara, con la intervención del alcalde José Miguel Cócera y su socio, el vicealcalde y concejal de Urbanismo Vidal Gaitán, en cuya convocatoria a los medios se nombra a Juli Amadeu Àrias, como denunciante a la Fiscalía, tras la resolución de esta sobre la denuncia presentada por el candidato de Podemos a la alcaldía de Yebes, después del incendio de una vivienda en el casco histórico en diciembre de 2021.



Àrias ha asegurado que “seguiremos defendiendo los intereses de la comunidad vecinal, codo con codo, y asegurándonos de que se cumplen las normativas, revisando contratos y proponiendo mejoras para ambos núcleos de Yebes”. En este sentido, ha añadido, “lo correcto es actuar frente a cualquier atisbo de corrupción y, con independencia de las resoluciones judiciales, insistiremos en la labor de controlar la gestión política municipal”.



Aunque la resolución de la Fiscalía provincial de Guadalajara no haya apreciado infracción penal, no significa que no exista incumplimiento de la normativa que pueda suponer infracción administrativa. En este sentido, la resolución indica que se puede “acudir en su caso a la jurisdicción que corresponda”. Àrias ha aclarado que, “lo que sí queda claro es que hay una falta de transparencia en los procedimientos y en la publicación de la información, porque hasta que no se la han requerido al Ayuntamiento de Yebes y han tomado la palabra de un trabajador, no se ha podido esclarecer la cuestión, cuando todo esto debería ser información pública”.



“Parece que el gobierno actúe como oposición”



Juli Amadeu Àrias ha alegado que “sentimos un gran orgullo del trabajo municipalista que estamos realizando”. El candidato de Podemos considera que “parece que se hayan invertido los papeles entre gobierno y oposición local” y contrapone la “actitud propositiva de la candidatura de Podemos en nuestro municipio frente a la defensiva de Cócera y Gaitán, a los que les preocupo más yo como candidato, al parecer, que gobernar con seriedad y exigir con firmeza los compromisos de la Junta”. Según Àrias, esto “denota nerviosismo y miedo por parte de la coalición de gobierno local”.



Àrias ha considerado que “a Cócera y a Gaitán les debe sobrar el tiempo y deben entender que todo está resuelto en ambos núcleos de nuestro municipio cuando dedican una mañana en la ciudad de Guadalajara a hacer una rueda de prensa para cargar contra mí como candidato a la alcaldía”.



Para Àrias, se trata de una acción “poco productiva para las vecinas y vecinos” y valora que, por ejemplo, “si en lugar de cómo no perder las elecciones estuvieran pensando en la gente, esa rueda de prensa debería haber sido para exigirle a Page que cumpla los compromisos del programa electoral del PSOE y que la Junta construya el centro de salud prometido en Valdeluz y que amplíe las horas de enfermería o implante el servicio de pediatría en el casco histórico”.



Sobre esta cuestión, ha dicho Àrias, “es importante no prometer cosas que no se pueden cumplir por no tener las competencias, para evitar que nos pase factura y se tomen malas decisiones, como pagar otros 242.400 euros por la compra de varios locales para ampliar el consultorio médico y tratar de tapar así el incumplimiento del programa electoral del PSOE”.



Con respecto a las acusaciones de Cócera y Gaitán de que Àrias se ha hecho pasar por concejal, el candidato de Podemos ha dicho que “solo hay que ver las notas de prensa y la documentación adjunta a las mismas cada vez que se ha realizado alguna solicitud para comprobar que este extremo es falso”.



Sobre el anuncio de que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando acciones legales contra Àrias por presuntas calumnias, Àrias se ha mostrado “muy tranquilo, porque siempre hemos hablado de presunción” y ha querido transmitir a la población que “a diferencia de las acciones jurídicas con carácter político que emprende Cócera, con miles de euros de coste a cargo del presupuesto municipal y de las vecinas y vecinos, las acciones que hemos emprendido desde Podemos en Yebes no han supuesto ni un euro para la gente y han tenido como finalidad defender los intereses de nuestro municipio”.



El candidato ha dicho que “desde Podemos tenemos más determinación que nunca para conseguir un cambio en Yebes el 28 de mayo, para que por fin se escuche a las vecinas y vecinos y se atiendan sus problemas y reivindicaciones”. Àrias ha concluido que, “frente al hermetismo que representan Cócera y Gaitán, desde la candidatura de Podemos queremos impulsar un Ayuntamiento con paredes de cristal, en el que la transparencia y el buen gobierno sean una nueva realidad”.