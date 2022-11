Unidas PODEMOS-IU reclama “políticas de vivienda” para poder plantearse apoyar los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara

miércoles 16 de noviembre de 2022

El Grupo Municipal Unidas Podemos-Izquierda Unida ha trasladado hoy sus enmiendas parciales a los presupuestos del Ayuntamiento de Guadalajara. Las 28 enmiendas parciales registradas tienen un valor económico total de casi 6 millones de € y llevarían al Presupuesto del Ayuntamiento hasta los 95 Millones de euros.



El Portavoz de Unidas PODEMOS-IU en el Ayuntamiento, José Morales, ha comenzado anunciando que “la primera enmienda, y la más importante, es para que el Ayuntamiento cumpla con la Ley del Suelo, con la LOTAU de Castilla-La Mancha y tengamos políticas de vivienda, que nos hace falta como el comer, con unos precios de compra o de alquiler desorbitados”.



El Ayuntamiento va a vender una parcela del Patrimonio Municipal del Suelo por 4,8 millones de € y, en palabras de Morales “en contra de lo que dice la legislación, no lo va a gastar ni en vivienda con niveles de protección o control de precios ni en los otros fines que permite la legislación, sino que lo considera un ingreso más”. El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana define, en su artículo 51.2 que “los ingresos obtenidos mediante la enajenación de los terrenos que los integran […] se destinarán a la conservación, administración y ampliación del mismo, [...], o a los usos propios de su destino.”



Relacionado con este asunto el portavoz de Unidas PODEMOS-IU ha anunciado la admisión a trámite de su recurso por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra una modificación de crédito que empleaba los recursos del Patrimonio Municipal de Suelo sin tener en cuenta que forma parte de un patrimonio circular y separado “precisamente para garantizar que se hacen políticas de vivienda, cosa que en nuestro municipio no sucedía con el PP ni sucede con el PSOE y C’s”.



En palabras de Morales “Apostamos por la gestión directa, y eso más Plan de empleo, es crear plazas de personal funcionario para Patrimonio municipal de Suelo y para Psicóloga o psicólogo para menores víctimas de violencia de género y ayudas en servicios sociales de forma directa.”. Y continua “Si van a transferir dinero a la Iglesia, que llevamos enmienda para que no sea así, que sea si cumpliendo la Ley de memoria y si van a transferir a federaciones de la CEOE que sea si tiene convenio firmado en vigor”.



En cultura tienen propuestas de gasto alternativas para “una web de artistas, una bibliocaseta, un festival cierre de ferias” y en deporte “para acondicionar la pista de Skate, una partida para convenio para la práctica de escalada a personas en exclusión social” y “sin financiar la tauromaquia”.