Aprobada en el Ayuntamiento de Guadalajara la moción de Unidas PODEMOS IU para mejorar la lucha contra los incendios

lunes 05 de septiembre de 2022 , 18:14h

Desde el grupo municipal Unidas PODEMOS-IU muestran su satisfacción por que Guadalajara mejore las medidas en la lucha contra los incendios y estudiarán llevar la modificación de crédito número 3 antes los tribunales.



Durante el debate del Pleno de hoy desde el grupo municipal Unidas PODEMOS IU han adelantado que van a estudiar un posible recurso ante la modificación de crédito llevada hoy a debate. En esta modificación se minora dinero del patrimonio municipal del suelo, que debería servir para políticas de vivienda, sin acreditar que se cumplen con los usos permitidos por la legislación en vigor. El portavoz de Unidas PODEMOS IU, José Morales afirmaba “recurriremos a la vía judicial para defender la promoción de vivienda con protección porque el acceso a la vivienda es un grave problema en nuestro municipio y porque, además, el expediente no acredita que se cumpla la legislación en vigor”.



Por otra parte, en este pleno se llevaban dos mociones por parte del grupo municipal de Unidas PODEMOS IU en el ayuntamiento de Guadalajara. La primera donde se pedía que se la creación de delegados o delegadas de medio ambiente ha sido rechazada por el equipo de gobierno.



En cuanto la siguiente moción sobre distintas medidas para mejorar la coordinación entre los medios que acuden a un incendio, y la señalización de espacios de senderismo con paneles con medidas de prevención para no crear incendios, ha salido adelante. Según Alfredo Vicente Ruano del grupo municipal de Unidas PODEMOS IU “Esperamos que estas medidas sean suficientes para mejorar la prevención y que se mejoren las condiciones de los bomberos y bomberas, que se juegan la vida en sus intervenciones, y que se haga prevención en invierno, que el verano que viene no tengamos que volver a decir, que los incendios se deberían apagar en invierno”.



Por último, en el turno de preguntas, han peguntado por la pasarela que une la plaza de España con el barrio de Aguas Vivas, por la auditoria a la empresa Guadalagua que gestiona el ciclo integral del agua y por la comisión de ferias que solo se ha reunido en noviembre de 2020.