Castillo: “Guadalajara necesita y merece sonreír y lo hará con Ana Guarinos como alcaldesa de la ciudad”

El presidente provincial del PP, Lucas Castillo, describe a Guarinos como “una mujer inteligente, sincera, empática, con capacidad de trabajo, de escucha activa y de análisis sin parangón, con criterio y visión de futuro, con experiencia de gestión, atenta y siempre dispuesta”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 23 de enero de 2023 , 18:24h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente del Partido Popular de Guadalajara, Lucas Castillo, ha asegurado esta mañana que Guadalajara “necesita y merece sonreír” de nuevo y “eso lo va a conseguir con Ana Guarinos en la Alcaldía de la ciudad”. Así se ha pronunciado el presidente provincial en un desayuno informativo que ha presidido el líder regional, Paco Núñez, en el que se ha presentado oficialmente la candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Guadalajara, Ana Guarinos.



Castillo ha descrito a Guarinos como “una mujer inteligente, sincera, empática, con capacidad de trabajo, de escucha activa y de análisis sin parangón, con criterio y visión de futuro, con experiencia de gestión, atenta y siempre dispuesta”.



El líder provincial ha advertido que España y Guadalajara necesitan que de nuevo impere “la política responsable, la de verdad, la útil, la de escuchar a la ciudadanía y resolver sus problemas. Los vecinos de Guadalajara tienen que volver a ser el eje de las políticas municipales y la persona que va a liderar este cambio es Ana Guarinos”.



A su juicio, Guadalajara “no se merece perder” otros cuatro años, “necesita ilusionarse, sentir que hay un proyecto de ciudad y un liderazgo en el despacho de Alcaldía que trabaje por culminar objetivos que repercutan en todos los ciudadanos”.



Castillo ha felicitado y puesto en valor todo el trabajo del Grupo municipal “por defender los intereses de los guadalajareños y por construir desde la oposición” y ha lamentado que “el alcalde socialista, Alberto Rojo, no haya querido escucharlos” añadiendo que la ciudad “necesita ser reactivada y que vuelva a arrancar ese motor potente que lleva una legislatura fallando de forma continua, y por ello hemos apostado por una primera espada, una mujer con peso político de primera como Ana Guarinos”.



Ana Guarinos asume con responsabilidad y orgullo este reto



Por su parte, la candidata del PP a la Alcaldía ha afirmado que este reto “es un inmenso honor y orgullo, pero también una gran responsabilidad que asumo como siempre hago, con mucho compromiso y más ilusión si es que es posible”.



Guarinos ha agradecido la confianza a los presidentes Nacional, regional y provincial para liderar este proyecto y para recuperar la alcaldía de la capital, “para trabajar por mi ciudad con la entrega y responsabilidad con la que siempre hago todo lo que me corresponde hacer en mi vida, y con un único objetivo: mejorar la vida de los vecinos de Guadalajara, mejorar el futuro de mi ciudad”.



La candidata ha subrayado que Guadalajara “es una ciudad maravillosa para vivir, acogedora, con un potencial extraordinario, a menos de una hora de Madrid, pero poco aprovechado”, por lo que ha afirmado que “la ciudad no haya mejorado en los últimos años, está peor, descuidada, desatendida por el gobierno de Alberto Rojo y de sus socios. El gobierno de Rojo y sus socios de Ciudadanos ha fracasado, han fallado a los guadalajareños.”



Del mismo modo, ha defendido que el PP “quiere un modelo de ciudad para las personas, para los vecinos por encima de todo. Una ciudad cómoda para vivir, para formar una familia, para disfrutarla. Una ciudad segura, moderna y actual para emprender, para formarse y para invertir. Una ciudad que tiene que atender los retos de futuro.”



Guarinos ha señalado que Guadalajara “necesita un gobierno que sepa sacarnos de la crisis. Que sepa administrar sin sobrecostes, sin derroches, sin desperdicios”. También reclama una ciudad atractiva para invertir, para generar oportunidades, para crear empleo y riqueza, “con una administración ágil, activa, accesible, igualitaria, imparcial” y ha destacado la necesidad de impulsar la Estrategia del Corredor del Henares y la necesaria “rebaja fiscal que nos coloque en igualdad o similares condiciones con Madrid”.



Además, ha defendido que la ciudad necesita “un modelo social de ciudad cálida, acogedora y cercana, capaz de amparar y ayudar a los vecinos que, en momentos de adversidad, necesitan la ayuda y protección de todo el colectivo vecinal al que representa e impulsa el ayuntamiento.



Todo esto, ha asegurado, llegará de la mano del Partido Popular, con un equipo de gente “preparada y capacitada, empática, cercana, conocedora de la ciudad y solvente”, y con un grupo de personas “comprometidas y entregadas para arreglar y solucionar todos los problemas que tiene la ciudad y mejorar los datos, los estándares y el futuro de Guadalajara”.



La candidata del Partido Popular ha reprochado al equipo de Gobierno de Alberto Rojo que “la ciudad haya dejado de ser referente en cuanto a la actividad deportiva, con las consecuencias que ello supone en cuanto a repercusión económica y de todo tipo”. También ha criticado que durante estos casi cuatro años de gobierno “los proyectos prometidos siguen en fase de promesa y en fase de anuncio de anuncios, que no se han acabado, y por tanto no se ha cumplido lo prometido”. En este sentido se ha referido a la puesta en marcha de la ampliación del Hospital Universitario de la que en 2016 Page aseguró que estaría acabada y funcionando en tres años, y de la que en estos ocho años hemos tenido ocho anuncios y tan solo están funcionando las urgencias desde hace escasos meses”.



De la residencia de Los Olmos ha asegurado que está en fase de proyecto pese a los anuncios realizados, proyecto que se presentó hace una semana, y ha criticado que ahora, a escasos meses de las elecciones, haya comenzado con la operación asfalto dejando una Guadalajara llena de zanjas y sin soluciones.



Sobre el Campus Universitario ha apuntado que sigue en ejecución y ha recordado que “si está ubicado en el centro es gracias al empeño del PP y en contra del criterio del PSOE”. Se ha referido también a la estación de autobuses criticando que “su remodelación está aún pendiente”. En el caso del Fuerte de San Francisco, ha explicado que no se ha procedido a ningún tipo de rehabilitación de los edificios, compromiso que viene de la época de Bono, y que “seguimos también en fase de anuncio”. También pagamos más impuestos, ha dicho, y ha concluido afirmando que “en definitiva, durante estos últimos años y a día de hoy, los guadalajareños “pagamos más impuestos y recibimos menos y peores servicios”.



En definitiva, ha asegurado que durante los últimos años de gobierno, del PSOE y Cs, equipo encabezado por Alberto Rojo, “los guadalajareños no hemos visto mejorada la vida ni los servicios. Rojo y sus socios han fracasado, han fallado a los guadalajareños y por ello es necesario revertir esta situación y lo haremos de la mano del Partido Popular”.