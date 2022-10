Unidas PODEMOS IU pide que la gestión de las redes sociales del ayuntamiento de Guadalajara se gestionen con más neutralidad

viernes 21 de octubre de 2022

Desde el grupo Unidas PODEMOS IU en el ayuntamiento de Guadalajara se va a proponer a pleno que el ayuntamiento agende todos los actos para que los grupos políticos y la ciudadanía puedan acudir. Unidas PODEMOS-IU propone que se invite tanto a partidos políticos como a la ciudadanía a los actos que parten desde el Ayuntamiento, como puede ser mediante un sistema de alertas, una lista de correo o una app.



Según Alfredo Vicente Ruano, del grupo municipal, “se dan cosas tan curiosas, como que el otro día hubiera un acto pro salud mental y que los grupos que hemos presentado mociones al respecto no supiéramos de este acto, y por lo tanto no pudiéramos acudir”. Finalmente apostillaba “puede parecer que por alguna razón no se quiere dar visibilidad al resto de grupos, además que merma el poder de convocatoria y participación de la ciudadanía”.



Por otra parte, también proponen sobre la gestión de las redes sociales del ayuntamiento se gestionen con mas neutralidad, Alfredo Vicente Ruano ponía como ejemplo las del Ayuntamiento de Zaragoza “en sus redes, salen los actos que organiza el ayuntamiento, no todo el rato político inaugurando cosas, si se inaugura una exposición de pintura lo principal son las pinturas y no el Alcalde y si salen representantes políticos se da también visibilidad a la oposición, el ayuntamiento lo forma todos los grupos municipales”.