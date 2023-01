FS Pozo de Guadalajara perdonó y lo pagó muy caro ante Las Colonias Torrijos (3-6)

domingo 22 de enero de 2023 , 13:20h

Derrota de FS Pozo de Guadalajara en su encuentro ante Las Colonias Torrijos (3-6). El castigo para los rojillos fue excesivo, fallando entre primer y segundo tiempo hasta 16 ocasiones de gol muy claras, salvadas por el portero de Torrijos y la mala fortuna local.



En la primera parte los poceros salieron muy dominadores, teniendo todo tipo de ocasiones, pero no fueron capaces de convertir hasta 9 opciones claras de gol. El que perdona en este deporte lo suele pagar muy caro, y Las Colonias se adelantó en una de sus primeras opciones claras tras convertir una falta directa a 2,56 del descanso. El tanto no hundió a los rojillos, fue todo lo contrario ya que Jorge del Moral aprovechó un buen pase de Raúl para lograr el 1-1 a 1,09 del intermedio, y a 23 segundos del final un sensacional gol de Cristian de falta directa dio la vuelta al marcador (2-1).



Los poceros tuvieron que reaccionar en la segunda parte a una nueva igualada visitante En la segunda parte los visitantes salieron algo mejor que Pozo, y fruto de ello llegó el 2-2 tras un certero disparo a 16,35 del final. Los rojillos reaccionaron, siguieron fallando ocasiones. Los visitantes no perdonaron la suya y de nuevo en un tiro cruzado lograron el 2-3 a 9,46 de la conclusión. Los toledanos estaban con 4 faltas, no se pitó la 5ª pese a haber varias infracciones claras. Pozo tuvo las suyas para igualar, pero no lo logró y una contra visitante supuso el 2-4 a 5,48 del final. Los rojillos buscaron la remontada con porterojugador, tras varios ataques Cristian hizo el 3-4 a 4,22 de la conclusión.



El empate estaba cerca e incluso la opción de voltear el marcador, pero no hubo fortuna y dos perdidas locales a 57 y 33 segundos de la conclusión dieron lugar al 3-6 definitivo.



Jugaron por FS Pozo de Guadalajara: Pablo Salas, Carlos Alonso, Raúl Alonso, Jorge del Moral y Cristian Garrido -cinco inicial- Curi, Diego, Andrés Romero, Driss y Jaime.



Goleadores: Cristian Garrido (2) y Jorge del Moral.