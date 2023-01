UGTCLM denuncia que el fin del descuento en los combustibles hará que los profesionales sanitarios que usan su vehículo pierdan aún más dinero de sus bolsillos

miércoles 04 de enero de 2023

El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, asegura que hay profesionales que, “una vez llegan a los centros de salud -situados en la cabecera de la zona básica- realizan un sinfín de desplazamientos por los consultorios de los pueblos cercanos, con sus vehículos particulares”



El sindicato UGT ha denunciado la situación en la que se encuentran algunos profesionales del Sescam a los que -una vez suprimido el descuento en los combustibles (que solo se mantiene para los conductores profesionales)- les cuesta ahora aún más dinero poder desplazarse con su vehículo particular entre los consultorios que atienden en los distintos centros de salud.



Esta situación afecta a todos aquellos profesionales que realizan estos desplazamientos con sus vehículos particulares, fundamentalmente en el ámbito de la Atención Primaria. No son conductores profesionales, pero sí son profesionales que todos los días usan sus vehículos para poder acercarse a los distintos consultorios y prestar sus servicios a la población.



“No hablamos solo de los viajes programados, sino de todos aquellos que surgen debido a las urgencias o por cualquier otro motivo ocasionado durante su jornada de trabajo”. El responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, Fernando Peiró, pide al Sescam que - no habiéndolo hecho anteriormente- revise la retribución de la denominada “itinerancia”, una compensación que nunca ha llegado a cubrir los gastos totales generados a los profesionales del Sescam. Esta pérdida de dinero se ve agravada ahora con la supresión de la bonificación en los combustibles a los conductores no profesionales.



Hay profesionales que, “una vez llegan a los centros de salud, situados en la cabecera de la zona básica, realizan un sinfín de desplazamientos por los consultorios de los pueblos que atienden, para garantizar la asistencia sanitaria de sus habitantes”.



Fernando Peiró aclara que estos profesionales tienen que poner este dinero de su bolsillo para garantizar así la asistencia a todos los pacientes.



El responsable de Sanidad insta igualmente al Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha a contratar una póliza aseguradora que cubra todas aquellas incidencias que la profesional sufra en estos desplazamientos por causas no imputables al conductor del vehículo (daños o golpes por cruce de animales, salida de la vía…), “cuestiones que repercuten en sus vehículos particulares”.