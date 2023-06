Monforte: “CSIF debería enterarse bien de lo que son las mal llamadas subvenciones”

Coincidiendo con la fecha del 30 aniversario de su constitución en la región, UGT Castilla-La Mancha ha celebrado un desayuno informativo en el que ha informado de la buena marcha de la afiliación -con un crecimiento del 12%

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de junio de 2023 , 13:48h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

UGT Castilla-La Mancha ha expresado hoy su preocupación por los “vaivenes políticos” así como por los resultados de las próximas elecciones generales. Para el sindicato dichos “vaivenes” deben respetar y mantener los derechos de los trabajadores y trabajadoras alcanzados en los últimos años, avances -ha apuntado- que “le vienen muy bien a esta región” y que son fruto del diálogo social.



Así se ha manifestado el secretario general de UGT CLM, Luis Manuel Monforte, durante el desayuno informativo celebrado hoy en Toledo para hacer balance de la gestión del sindicato y para abordar temas de actualidad. Coincide este desayuno con el día en el que UGT Castilla-La Mancha cumple 30 años.



Acompañado por todos los miembros de su Ejecutiva y responsables de las uniones provinciales y federaciones, Monforte se ha referido a los “logros históricos” alcanzados en los últimos tiempos: reforma laboral, subida del Salario Mínimo Interprofesional, V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), reforma de las pensiones…



De la reforma laboral ha apuntado que, si bien “no es la definitiva”, ha permitido reducir de forma drástica la temporalidad y el desempleo en colectivos como mujeres y jóvenes. “Aún debemos introducir en ella el coste del despido en este país, que sigue siendo muy barato”. En segundo lugar, y en relación al V AENC, entiende que es un “acuerdo de mínimos” que deben cumplir todas las patronales, incluida FECIR, máxime cuando -ha añadido- en Castilla-La Mancha “tenemos convenios que están en el suelo de los convenios”. Por otro lado, “hemos conseguido subir el SMI en un momento muy complicado, en un momento en que la patronal decía que esta subida iba a ser la ruina. La realidad ha demostrado que no ha sido así”. Otro logro significativo “ha sido la reforma de las pensiones, que se ha cargado de un plumazo un factor perverso, el de la sostenibilidad”.



Mirando hacia Castilla y León –“donde VOX ha echado por tierra el diálogo social y el sistema de mediación-, el secretario general de UGT CLM exigía a los partidos políticos que los “vaivenes” electorales no toquen estos avances.



“Diálogo social es hablar de avances y de los problemas de la ciudadanía y en Castilla-La Mancha somos un buen ejemplo de ello. Gracias a él ha sido posible el Acuerdo Estratégico de Prevención, con 111 medidas para atajar un problema muy importante en la región; el programa Acredita, que está permitiendo a muchos trabajadores y trabajadoras acreditar su experiencia profesional; el programa de Formación Profesional para el Empleo, en el que los sindicatos UGT y CCOO asesoramos a cientos de personas en formación y recualificación; y la igualdad en las empresas, a través de los planes de igualdad que negociamos en los centros de trabajo”.



Por todo ello, Luis Manuel Monforte hacía mención a la vocación de servicio público de UGT porque “cuando negociamos un convenio se benefician todos los trabajadores y trabajadoras, y no solo los afiliados al sindicato; porque cuando nuestros delegados de prevención van a las empresas se interesan por toda la plantilla y no solo por los afiliados; y porque cuando hablamos de Políticas Activas de Empleo y de nuestros Foros de Empleo en los que estudiamos las necesidades y demandas de los parados, estamos pensando en el conjunto de la ciudadanía”.



“CSIF debería enterarse bien de lo que son las mal llamadas subvenciones”



El sindicato -en boca de su secretario general en la región- se ha mostrado muy crítico con CSIF y con sus continuas críticas al dinero que reciben los sindicatos de clase. “Lo que hacemos UGT y CCOO es recibir dinero para desarrollar programas; CSIF las llama subvenciones pero están mal llamadas; en ningún caso son subvenciones finalistas, como sí reciben ellos a nivel estatal. CSIF debería enterarse bien de lo que es el diálogo social porque a día de hoy nuestra actividad sindical se nutre de las cuotas de nuestros afiliados y afiliadas”. Hacía extensible sus críticas al STAS, “sindicato que presume mucho de no recibir subvenciones cuando en realidad sí las está recibiendo”.



Monforte concluía informando de que -después de constituir el área de Juventud a través de la asociación RUGE- UGT CLM constituirá próximamente las áreas LGTBI, Mujer y Medio Ambiente, cuestiones todas ellas que influyen en los trabajadores y trabajadoras.



“Hemos aumentado un 6% en representación sindical en las empresas y un 12% en afiliación”

El secretario de Organización y Salud Laboral de UGT CLM, Javier Flores, daba cuenta a los medios de comunicación de los resultados que viene obteniendo el sindicato en materia de representación sindical y afiliación, un balance muy positivo en estos dos últimos años.



Prueba de ello -indicaba- es que “hemos aumentado un 6% nuestra presencia dentro de las empresas de Castilla-La Mancha, superando los 3.000 delegados sindicales, algo que no hacíamos desde el año 2014”.

“Somos la primera fuerza sindical en Guadalajara y en lo que llevamos de 2023 somos también la primera fuerza sindical también en Ciudad Real, superando el 30% de representatividad en el conjunto de CLM”.



En cuanto a afiliación, la cifra de afiliados de UGT en CM alcanza los 30.390, de los cuales 18.113 son hombres y 12.277 mujeres. “Esto supone un incremento del 12% en los últimos dos años”, “con un fuerte incremento de afiliación entre los jóvenes gracias a la campaña puesta en marcha por RUGE”.