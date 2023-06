LÍO INTERSINDICAL : CSIF reprueba las palabras del secretario regional de UGT y le reclama la devolución de todas las subvenciones recibidas de la Junta de Page

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, señala que “el sindicalismo de clase está manchando la labor sindical”

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

lunes 19 de junio de 2023 , 13:07h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reprueba las palabras del secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, que esta mañana ha criticado que nuestra organización sindical censure las subvenciones que recibe por parte del Gobierno regional.



De manera constante, CSIF desaprueba las subvenciones que reciben tanto UGT como CCOO, las cuales en su mayor parte se otorgan de manera directa sin superar ninguna concurrencia competitiva. En total, estas dos organizaciones sindicales han percibido más de 41,5 millones de euros por parte del Ejecutivo autonómico desde 2014.



Monforte ha manifestado sobre CSIF que “no se le llene la boca de hablar de las mal llamadas subvenciones".



El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, explica que “llevamos muchos años reclamando tanto al Gobierno autonómico como a las diferentes consejerías que presenten la memoria de las actividades realizadas por CCOO y UGT para justificar tales gastos, pero nunca las han hecho públicas. No sabemos qué temen. Aprovechamos la ocasión una vez más para reclamar que den a conocer las memorias económicas, en aras de la necesaria transparencia en nuestra sociedad democrática”.



Es más, Retamosa añade que “son subvenciones a dedo. Por mucha propaganda que realicen, se trata de organizaciones afines al poder político y como tal, reciben este tipo de ayudas millonarias. Entendemos que al secretario regional de UGT le moleste que hablemos de las subvenciones, pero no nos vamos a callar. Es una vergüenza que el dinero público, el dinero de todos, se destine a subvencionar a estos sindicatos”.



“Si queremos un sindicalismo independiente, la única forma es sostenerse exclusivamente con las cuotas de afiliación. Nosotros lo llevamos a rajatabla, podemos decir muy alto y con orgullo que ni queremos ni buscamos subvenciones. De hecho, nosotros corremos con los gastos de alquiler de todas nuestras sedes, mientras que incluso CCOO y UGT no pagan por ellas”, sostiene Retamosa.



Por último, Monforte también ha aludido, irónicamente, a “dónde estaba CSIF” en asuntos como el Plan Corresponsables, foros de diálogo social o prevención de riesgos laborales. En este sentido, CSIF aclara que no ha recibido nunca la propuesta del Gobierno que preside García-Page para participar en estos u otros programas, a los cuales el sindicato se hubiera sumado sin necesidad de percibir ni un solo euro.



“Somos un agente social de primer orden, trabajamos por el bienestar y progreso de Castilla-La Mancha, tanto en Función Pública como en la empresa privada, donde seguimos creciendo de manera imparable”, subraya Retamosa, que concluye que “Monforte se ha equivocado, no puede éticamente justificar este tipo de subvenciones. Desgraciadamente, el sindicalismo de clase está manchando la labor sindical. ¿Cómo se puede defender a los empleados públicos cuando se recibe dinero público?”



En definitiva, CSIF reclama a UGT, y por extensión a CCOO, la devolución de estas subvenciones y exige al presidente de la Junta de Comunidades que ponga fin a este tipo de prácticas clientelares.



Sobre la acusación de Monforte de que CSIF también recibe subvenciones a nivel nacional, nuestra organización únicamente recibe las estipuladas por ley y asociadas a la representación: todas las fuerzas sindicales las perciben proporcionalmente en función del número de representantes que se hayan obtenido. Esta ayuda, de acuerdo a la normativa, es dedicada a los gastos de desplazamiento de los delegados en el desarrollo de su labor sindical y difusión a los trabajadores.