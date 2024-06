El servicio de empleo y autoempleo de UGT CLM desarrolla un ambicioso proyecto para mejorar la empleabilidad de los colectivos con mayor tasa de paro

Se trata de talleres destinados a mujeres y jóvenes de toda la región en los que se ofrecerán todas las herramientas necesarias para mejorar su búsqueda activa de empleo, y por tanto, su acceso al mercado laboral

lunes 10 de junio de 2024

La responsable de Empleo de UGT CLM, Isabel Carrascosa, ha ofrecido hoy una rueda de prensa para informar de las acciones que va a realizar el servicio de empleo y autoempleo del sindicato para aumentar y mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas en nuestra región. Actuaciones, que van dirigidas a colectivos que presentan una mayor tasa de paro (mujeres y jóvenes), así como aquellos reconocidos como prioritarios dentro de los Programas de Apoyo Activo al Empleo, y que se han planificado a partir del diagnóstico elaborado por el servicio de orientación laboral del sindicato.



UGT CLM lleva tiempo prestando este servicio en todas las provincias de la región, con carácter gratuito y abierto a todas aquellas personas que se encuentren paradas o en mejora de empleo. El 70% de las personas que pasaron el año pasado por este servicio recibieron un itinerario personalizado de inserción, y desde el sindicato se ha hecho un diagnóstico para conocer la situación real en Castilla-La Mancha. De este estudio de campo se desprende que casi un 18% de las personas no tiene Currículum Vitae, y de aquellos que sí lo presentan el 50% lo tienen desactualizado. La búsqueda de empleo tiene en las Redes Sociales una de sus principales fórmulas, pero sólo el 16% las utiliza para encontrar trabajo. Y entre las demandas de las personas atendidas destaca un 49% que solicita servicios de orientación (conocer el mercado, planificación de objetivos, adecuación intereses, perspectivas y ofertas de empleo…) el 29% pide información sobre herramientas de búsqueda de empleo y un 18% formación. Tal y como ha explicado la responsable de empleo.



“Para dar respuesta a todas estas necesidades y demandas, desde el servicio de Empleo y Autoempleo de UGT CLM damos un paso más allá y vamos a realizar talleres prácticos de empleo en todas las provincias. Para ello, ponemos el foco sobre aquellas personas que aún permanecen en las listas del paro y sobre todo en las personas paradas de larga duración que suponen el 40% del desempleo que tenemos actualmente, hablamos del paro estructural sobre el que tenemos que actuar y que va a requerir de políticas activas de empleo que den respuestas a estas personas cuya inserción no depende de que se generen ofertas de empleo sino que van a necesitar de otros servicios previos para ajustar lo que el mercado requiere y sus propias cualificaciones y competencias profesionales. Con todas estas actuaciones desde UGT pretendemos contribuir a la mejora de la situación de las personas desempleadas de nuestra Región, así como tener la posibilidad de recoger de primera mano las demandas y necesidades de estos colectivos”.



Las actuaciones que va a llevar a cabo el sindicato son varias y dirigidas a los colectivos con más problemas de empleabilidad.



Talleres punto de partida:



El 66% de las personas desempleadas en CLM son mujeres, el perfil de persona parada de larga duración es mujer, con baja cualificación y mayor de 45 años, por ello, se hace imprescindible abordar de manera más concreta la problemática de la inserción de las mujeres en su conjunto y con especial intensidad cuando hablamos de mujeres en el ámbito rural migrantes, con discapacidad o víctimas de violencia de género.



Del estudio de campo de UGT CLM se desprende que las mujeres paradas de larga duración suelen provenir de parones en sus vidas profesionales por la atención de cuidados. Cuando deciden insertarse en el mercado laboral se encuentran, entre otros aspectos, como que desconocen el mercado laboral existente, no tienen la formación suficiente o actualizada para volver a insertarse. No presentan un objetivo profesional identificado y/o planificado. Muestran desmotivación y desconexión entre sus habilidades de búsqueda de empleo y las nuevas fórmulas para encontrar trabajo. Para poder dotarlas de todas las herramientas necesarias se destinan dos talleres, uno que se celebró el pasado 6 de junio en Chozas de Canales, (Toledo), en colaboración con Fademur y Asociación de mujeres nuevo futuro. Y el próximo tendrá lugar mañana, 11 de junio en Tobarra, Albacete, en colaboración con el centro de la mujer de la localidad.



Jornada con jóvenes



En Castilla-La Mancha, según datos del sepe hay casi 9.000 jóvenes en búsqueda de empleo. Para UGT CLM es una preocupación trabajar por y para los jóvenes en sus primeros pasos en el mercado laboral, por ello se realizarán talleres específicos abordar la problemática de la inserción laboral de las personas jóvenes. Difundir los recursos en materia de empleo y autoempleo para este colectivo. Facilitar la visión de las redes de orientación para personas jóvenes desde el ámbito educativo al laboral, y conocer itinerarios de éxito y buenas prácticas de jóvenes trabajadores/as.



Para ello, se han realizado dos grupos en la provincia de Albacete y se mantendrá esta actuación en el resto de la Región.



Con esta iniciativa lo que se pretende es el análisis y seguimiento del Programa de Apoyo Activo al Empleo, especialmente de las novedades introducidas y su impacto en la mejora de la empleabilidad de las personas participantes por género, colectivos, o sectores profesionales, edad, etc.



Los encuentros se desarrollarán los días 11, 18 y 25 de junio en Talavera de la Reina, con la colaboración de IPETA Instituto de Promoción Económica de Talavera.