UGT Servicios Públicos llama a la huelga en Correos los días 20, 21 y 22 de mayo en la provincia de Albacete

viernes 17 de mayo de 2024

UGT Servicios Públicos llama a la movilización y al seguimiento masivo de la huelga convocada para el personal de reparto de las unidades de Albacete capital, Almansa, Hellín, Tobarra y Madrigueras, localidades en las que el servicio postal y sus trabajadores/as están sufriendo importantes problemas y una situación caótica.



Tras cinco años de gestión del equipo del expresidente Juan Manuel Serrano Quintana, Correos pasó de generar beneficios cercanos a los 100M€ al año a incurrir en más de 200M€ de pérdidas por ejercicio.



A día de hoy, todavía no se ha adoptado ninguna medida de calado y urgencia y Correos sufre todavía la inercia de la gestión anterior. Esta gestión, además de menospreciar el diálogo social con los sindicatos, generar un caos organizativo y operativo, destinar millones de euros a patrocinios y autobombo publicitario, malvender o regalar el patrimonio histórico e inmobiliario de Correos y eliminar o precarizar secciones urbanas y servicios rurales, también trató de convertir a Correos en un operador logístico a imagen y semejanza de los privados, alejando a Correos de su objeto social principal: la prestación del servicio postal universal.



servicio postal universal.



Todo esto ha llevado a Correos a la peor situación de su larga historia en todos los aspectos estando al borde de la quiebra, necesitando de préstamos para pagar las nóminas, como así ha venido a reconocer el nuevo presidente Pedro Saura, y comprometerse a aplicar una serie de medidas que salven al operador postal público y al Servicio Postal Universal.



Junto con la ciudadanía, que recibe un servicio postal deficiente e intermitente, son los trabajadores/as de Correos quienes sufren esta situación que se prolonga durante años y que les deja abandonados y sin el compromiso firme de un plan de viabilidad del servicio postal y de un plan estratégico a largo plazo que garantice la calidad del servicio postal y sus trabajadores.



La política de recursos humanos es la de no contratar sea cual sea la contingencia o el motivo de absentismo laboral, por lo que en todos los centros de trabajo y en todas las categorías profesionales se da la falta de cobertura por jubilaciones, bajas por incapacidad temporal, desempeños de otros puestos, asuntos propios, vacaciones, excedencias y cualquier ausencia de los/as trabajadores/as.



La consecuencia de todo esto es que existe una sobrecarga de trabajo inasumible para los/as trabajadores/as que les ocasiona estrés psicofísico debido al sobreesfuerzo día tras día, acabando en muchos casos en enfermedades y accidentes con baja laboral y propiciando así un círculo vicioso en el que dichas bajas, que no se van a cubrir, merman a unos efectivos ya mínimos y agotados.



Al final, esto se traduce en un servicio postal muy deficiente, con una alarmante pérdida de calidad donde no se cumplen los plazos y expectativas de entrega de cartas y paquetes, donde las notificaciones administrativas y judiciales llegan con retraso y donde los daños y perjuicios no hacen sino aumentar acabando con la paciencia, la confianza y la credibilidad de los clientes y ahondando en el descrédito del operador postal público pese al esfuerzo ingente de sus trabajadores.



Existen muchas buenas razones por las que UGT Servicios Públicos llama a la movilización y al seguimiento masivo de la huelga convocada para el personal de reparto de las unidades de Albacete capital, Almansa, Hellín, Tobarra y Madrigueras, localidades en las que todas estas problemáticas son más acuciantes y la situación crítica y caótica que sufren no sugiere vías de solución.



Del mismo modo, llamamos a la ciudadanía y a las Administraciones Públicas para que se movilicen en defensa de un derecho y un servicio postal histórico, universal y esencial que les pertenece por ley, sabiendo que cuentan con el compromiso permanente y con el apoyo incondicional de los/as trabajadores/as de Correos.