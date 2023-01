Picazo : "Si a nivel nacional el paro se ha reducido un 8,6% el año pasado, en Castilla La Mancha la caída ha sido de apenas un 2,2%...necesitamos más empleo y menos subvenciones del régimen socialista"

martes 03 de enero de 2023

Castilla-La Mancha se recupera a un ritmo cuatro veces más lento que el conjunto de España. Así lo muestran los datos de desempleo referidos a 2022, que reflejan una enorme distancia entre la economía de la región y la del país. Si a nivel nacional el paro se ha reducido un 8,6% durante el año pasado, en esta comunidad autónomos l caída ha sido de apenas un 2,2%. Para la líder autonómica de Ciudadanos, Carmen Picazo, este dato evidencia "un claro problema estructural de la economía de la región, dependiente de sectores con mucha variabilidad de la mano de obra". En este sentido ha señalado que "a pesar de la propaganda del régimen socialista, la realidad es que las políticas intervencionistas del PSOE no están orientadas a que los castellanomanchegos vivamos de nuestros empleos, sino de las subvenciones y los planes de empleo diseñados en el siglo pasado".





En opinión de Picazo, "la base de la economía no puede estar ni en las subvenciones ni en los planes de empleo, debemos aliviar las cargas de los autónomos y los emprendedores para facilitarles la creación de riqueza y empleo". En este sentido ha abogado por la liberalización de la economía, la bajada de impuestos, la modernización de la educación y una clara apuesta por la industrialización como fórmulas de creación de riqueza y empleo para la región. Además, ha recordado que Castilla-La Mancha tiene el peor dato de España en cuanto a desempleo femenino y juvenil, lo que se une a un escenario de bajos sueldos y escasa calificación. "Aquí el PSOE nos da a todos muchas lecciones de feminismo pero la realidad es la que es: que ser mujer trabajadora es mucho más difícil en Castilla-La Mancha que en cualquier otra región", ha indicado.



"Tenemos potencial para compararnos con las mejores economías de Europa y sin embargo estamos en el vagón de cola de España".



Picazo ha puesto énfasis en que "no podemos conformarnos con estos datos" y ha expresado su preocupación por los presupuestos de la Junta para 2023, unas cuentas a las que recientemente el grupo de Ciudadanos se opuso porque "implican endeudar más aún a los castellanomanchegos, gastar sin control y asfixiar a impuestos a la clase media, autónomos y profesionales liberales, lo que se suma al problema de inflación, en Castilla-La Mancha la más alta de España". A este respecto la líder de los liberales ha reivindicado que "nuestra región merece aspirar a compararse con los mejores estándares europeos, tenemos potencial para ello y es la pésima gestión de la Junta lo que nos mantiene en el vagón de cola de España". Por ello ha remarcado "cuanto mejor le va Page, peor le va a Castilla-La Mancha".