El programa VIV@LORURAL de la Diputación de Guadalajara y la UAH ha permitido las prácticas universitarias de 34 estudiantes en la provincia

martes 03 de enero de 2023 , 15:47h

La Diputación de Guadalajara y la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) ha hecho posible que 34 estudiantes universitarios hayan podido realizar sus prácticas de grado en una veintena de pueblos de la provincia de Guadalajara, gracias al programa [email protected] que pretende dar a conocer las potencialidades del mundo rural a los jóvenes que cursan sus estudios superiores en las ciudades.“Si me dijesen que mañana termino la carrera y puedo elegir cualquier destino elegiría sin pensarlo el Colegio Rural Agrupado (CRA) en el que he estado. Venía con la idea de encontrarme profesores y alumnos y me he encontrado una pequeña familia”, ha valorado Jorge de Andrés, alumno que ha formado parte del programa. Como Jorge, todos sus compañeros y compañeras han contado con ayuda económica para alojamiento y manutención gracias al convenio firmado entre ambas instituciones y la colaboración de la Delegación Provincial de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Dirección de Enfermería de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, de RECAMDER, así como del tejido empresarial y asociativo de la provincia de Guadalajara.Uno de los grandes aspectos positivos de [email protected] es la experiencia de vivir y formar parte en ese tiempo de los municipios, permitiendo el conocimiento de las zonas rurales. El mayor número de estas prácticas ha sido realizado por 20 alumnos y alumnas de la Facultad de Educación en los CRA de Pastrana, Cobeta, Cogolludo, Albalate de Zorita, Alcocer, Atienza, Alcolea del Pinar, Riba de Saelices, Hontoba, así como en el Centro de Educación Infantil y Primaria de Sigüenza. También han realizado prácticas 11 estudiantes del grado de Enfermería en los Centros de Salud de Cifuentes, Sigüenza, Mondéjar, Yunquera de Henares, Brihuega, Molina de Aragón, Jadraque, Sacedón, Alcolea del Pinar, Budia y Chiloeches. Las 5 prácticas restantes se han desarrollado en ADASUR, RUMBORURAL, Ayuntamiento de Mondéjar, Ibercaja (Jadraque) y Eurocaja Rural (Brihuega).Los testimonios de los alumnos y alumnas muestran el gran éxito del programa que volverá a contar con más ediciones y con el compromiso de las administraciones. “La experiencia en un CRA ha sido muy enriquecedora, porque me ha encantado observar cómo los alumnos de distintas edades en la misma clase aprenden unos de otros, y cómo el maestro ofrece una enseñanza personalizada a cada alumno” ha comentado Inés Pérez. Por su parte, Sofía Esteban ha destacado “la bondad y generosidad tanto de los niños, como de sus padres y habitantes del pueblo”.Para Naiara Azoum y Noelia Urosa, esta experiencia les ha servido para reafirmarse en la profesión que han elegido: “los niños y docentes con los que he trabajado han contribuido a abrirme los ojos y darme cuenta de que esta es mi profesión, es mi lugar”; “me ha hecho afirmarme el qué es a lo que quiero dedicarme, haciendo también que baraje otras posibilidades”.Igualmente, [email protected] ha servido para que Alejandro Cadenas y Nerea Fernandez hayan conocido las oportunidades de vivir en un pueblo de Guadalajara: “es una experiencia diferente, en la cual el aprendizaje ha sido muy amplio y la experiencia inolvidable”; “las prácticas rurales son una experiencia muy enriquecedora, ya que podemos observar como con pocos recursos se pueden hacer grandes cosas”.Una primera experiencia profesional y también muy importante en lo personal. “Durante estas prácticas he aprendido y disfrutando tanto de profesores como de alumnos, además de poder conocer distintos tipos de colegios rurales y distintas maneras de enseñar. Una experiencia inigualable” (Ariadna Rojo); “mi experiencia ha sido increíble y he aprendido muchísimas cosas que no olvidaré jamás“ (Sara García); “a través de las prácticas rurales hemos podido observar una manera distinta de aprendizaje, pues el niño era el protagonista y entre todos ellos se ayudaban” (Marina Gutiérrez); “simplemente se puede decir gracias por haberme dejado vivir esta experiencia tan maravillosa y enriquecedora” (Patricia Simón); “un pedacito de mi se quedará en este pueblo y su gente para siempre. Gracias Espinosa” (Susana García); “esta experiencia ha sido tan increíble y enriquecedora que es prácticamente inefable; ojalá fuera sempiterna” (Noelia Gil).