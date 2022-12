La DGT prevé 725.052 desplazamientos por las carreteras de Guadalajara desde este viernes por II Fase de Navidad 2022-2023

La Dirección General Tráfico (DGT) pone en marcha este viernes a las 15.00 horas la segunda fase del dispositivo especial que ha preparado para estas fiestas y que se prolongará hasta la medianoche del lunes 2 de enero al ser este festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia. Para este segundo fin de semana de celebraciones navideñas están previstos 4,2 millones de desplazamientos en toda España, 725.052 de ellos por las carretras de Castilla-La Mancha.Por provincias, según los datos de la Delegación del Gobierno en la región, durante estos cuatro días habrá 130.000 desplazamientos por la de Albacete, 141.000 por la de Ciudad Real, 133.000 por la de Cuenca, 135.000 por la de Guadalajara y 186.052 por la de Toledo.En cuanto a las carreteras de la región, en la provincia de Toledo la DGT ha señalado como puntos conflictivos la autovía A-4 en la salida del punto kilométrico 52 (Casilla de la Dolores), en el 67,500 (enlace con la R-4), y en el kilómetro 62 (enlace con N-301); y la autovía A-5, en el kilómetro 100 a la altura de Cazalegas y en el 76 a la altura de Maqueda, por retenciones.En esta provincia existen obras en la TO-2034 Cedillo del Condado-El Viso de San Juan-Carranque, por rehabilitación de firme; la TO-2323 Recas-A-42; la TO-2437 en la Travesía de Borox; y la TO-2031-V entre Mora y el embalse de Finisterre.En la provincia de Albacete los puntos conflictivos están en la A-31 en el kilómetro 79,500 (Albacete) y en el kilómetro 32,000 (La Roda), por la confluencia de las carreteras A-31 y A-30, y A-31 y AP-36, respectivamente. En esta provincia no hay obras en fase de ejecución en estos momentos.En Ciudad Real no existen puntos conflictivos, si bien hay obras en la CR-211, de Fernán Caballero a Carrión de Calatrava del kilómetro 0 al 6,700.En Cuenca los puntos conflictivos estarán en la A-3 y A-31, en el punto kilométrico 177 al 0, en Atalaya del Cañavate; en la N-301, en Las Pedroñeras; y en la A-3 en Honrubia.En esta provincia existen obras en fase de ejecución en la A-3, entre Atalaya del Cañavate y Castillejo de Iniesta por rehabilitación de firme; la CM-2026 de Barajas de Melo a Leganiel por obras de mejora de trazado, drenaje y firme y la N-301 en San Clemente por reparación.Por último, en Guadalajara la DGT destaca la A-2, de los kilómetros 56,500 al 51,000 y entre el 53,000 y el 55,000, así como en la N-320, del kilómetro 270 al 272,5. En esta provincia no hay obras actualmente en ejecución.Estarán disponibles los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal funcionario de los Centros de Gestión de Tráfico, patrullas de helicópteros y personal encargado del mantenimiento de equipos y de la instalación de medidas en carretera, así como 780 radares fijos (92 de ellos de tramo) y 545 móviles de control de velocidad, 13 helicópteros, 39 drones, 245 cámaras y 15 furgonetas camufladas para controlar el uso de móvil y del cinturón de seguridad.Según ha informado el departamento que dirige Pere Navarro, las horas más desfavorables para viajar se concentrarán entre las 18.00 y las 21.00 del viernes 30 y las 10.00 y las 13.00 horas del sábado 31 en sentido salida de los grandes núcleos urbanos y en sentido entrada entre las 19.00 y las 21 horas del domingo 1 de enero en aquellas comunidades autónomas en las que el lunes es laborable y las mismas horas de dicho lunes 2 de enero en aquellas cinco en las que este día es festivo (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Murcia).En este sentido, ha recordado que muchos de estos desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, se dirigirán hacia segundas residencias, zonas de montaña para la práctica de deportes de invierno, zonas de atracción turística invernal y navideña, así como a áreas comerciales.Para favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, la DGT ha previsto, entre otras medidas de regulación y ordenación, la instalación de carriles reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y el establecimiento de itinerarios alternativos.Asimismo, se paralizarán las obras en las carreteras, se limitará la celebración de pruebas deportivas y otros eventos que supongan la ocupación de la calzada y se restringirá la circulación de camiones en general y a los que transportan determinadas mercancías en ciertos tramos, fechas y horas.El dispositivo completo se puede consultar en la sección ‘Operaciones especiales’ en www.dgt.es/conoce-el-estado-del-trafico/recomendaciones-de-trafico/ En estas fechas, Tráfico aconseja abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas si tiene que conducir; tener la máxima precaución en los trayectos cortos y nocturnos, aunque sean conocidos; y prestar atención a la circulación en invierno, informándose de las condiciones meteorológicas y llevar los elementos imprescindibles para circular si estas fueran adversas.Recomienda también planificar el viaje con antelación e informarse sobre cualquier incidencia en carretera a través de los boletines informativos de tráfico en las distintas emisoras de radio y televisión, en la web ‘www.dgt.es’, ‘mapamovilidad.dgt.es’, en Twitter —@DGTes e @InformacionDGT— y en el teléfono 011.