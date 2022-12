Fuentenovilla continúa disfrutando de la Navidad por todo lo alto

viernes 30 de diciembre de 2022 , 13:42h

Las celebraciones navideñas, que comenzaron en esta localidad alcarreña el pasado 3 de diciembre, están contando con una gran variedad de actos. Entre ellos, la VIII Gymkana Navidad Infantil, que ha tenido lugar este jueves, día 29, o el vermú de Nochebuena. Esta última actividad cosechó un gran éxito, por lo que se reeditará el 31 de diciembre, desde las 11.30 horas, y estará acompañada por una Discoteca Móvil. Además, tendrá un matiz solidario con una vecina del pueblo, Mayra.



Fuentenovilla está disfrutando de las Navidades de manera muy intensa. Desde el pasado 3 de diciembre, ha programado un completo programa de actividades, que ha incluido propuestas infantiles, culturales, lúdicas, tradicionales y religiosas. Hasta el momento, los vecinos de esta villa alcarreña han tenido la oportunidad de disfrutar con meriendas navideñas y con rondas en las que se interpretaron villancicos muy conocidos. Incluso, ha habido actividades culturales, entre las que se halló una excursión a Guadalajara, para ver la obra «Ojos que no ven», que se desarrolló en el Teatro–Auditorio Antonio Buero Vallejo de la capital provincial.



Entre las celebraciones más exitosas, se encontraron aquellas protagonizadas por los más pequeños. Por ejemplo, la octava edición de la Gymkana de Navidad Infantil, que tuvo lugar este jueves, 29 de diciembre, en las calles de Fuentenovilla. “Nos ha respetado el tiempo, por lo que los participantes han disfrutado de la temática de cuentos que centraba la actividad”, explicaba José Vicente Monge, bibliotecario de la localidad, uno de los impulsores de la idea. “Estamos muy contentos con el resultado”.



“Hemos elegido la narración oral como eje temático de la Gymkana, porque era un asunto que estaba relacionado con la Navidad”, explicaba Miriam Monge, monitora de la propuesta. Además, “queríamos explicar a los niños que estas fechas no son únicamente sinónimo de regalos, juguetes y consumismo, sino que –también– se pueden realizar otras actividades”. De hecho, se pretendía fomentar el compañerismo entre los participantes. “Buscábamos que los jóvenes vinieran a pasárselo bien y a disfrutar con los amigos, pero no a competir”.



En total, se propusieron 11 pruebas diferentes, una de las cuales fue de tipo artístico, para “dejar una marca en el pueblo”. Los asistentes también hicieron «palabras con formas», utilizando su propio cuerpo. “Se tumbaron en el suelo, les decíamos una letra y tenían que formar ese vocablo”. En estas propuestas participaron una docena de jóvenes, que se distribuyeron por equipos. Todos ellos, al terminar, recibieron un detalle.



Un buen resultado que también se observó en otras ideas navideñas, como el «Vermut de Nochebuena», que se desarrolló en la plaza Mayor de Fuentenovilla el pasado 24 de diciembre. El encuentro estuvo amenizado por la charanga «Los chicuelos» y congregó a decenas de personas, que vivieron un magnífico ambiente.



Un programa que continúa



Sin embargo, las Navidades de Fuentenovilla no finalizan aquí. La villa alcarreña despedirá el 2022 con un nuevo vermut, que –en esta ocasión– estará acompañado por la Disco Móvil «Emotions» y por hinchables. Todo ello se desarrollará en la plaza Mayor el sábado 31 de diciembre, desde las 11.30. Además, tendrá un matiz solidario, puesto que se ha convocado ayuda solidaria para apoyar a Mayra, una vecina que necesita apoyo para superar su enfermedad.



Al día siguiente, el domingo 1, se tendrá la oportunidad de acudir a la tradicional misa de Año Nuevo, que estará amenizada con los villancicos de la asociación musical Nuestra Señora de la Soledad. Asimismo, el 2 de enero se ha programado una excursión infantil a Guadalajara, con el fin de asistir a Naviguad; además de la actuación del «Mago Morfeo», el martes 3, orientada a los más pequeños de la casa.



El jueves, 5 de enero, desde las 18.30, llegará una de las actividades más esperadas de las fiestas navideñas. Se trata de la cabalgata de los Reyes Magos, quienes aparecerán junto a la banda de música local. Seguidamente, los asistentes degustarán un roscón en la plaza Mayor. Las iniciativas festivas continuarán el día 6, con la misa de Epifanía, que estará animada por piezas musicales interpretadas a cargo de la asociación Nuestra Señora de la Soledad. Las celebraciones navideñas finalizarán el sábado 7, con una marcha solidaria «Operación Kilo», a favor de Cáritas, e igualmente a favor de Mayra.



“Todas las actividades previstas han sido subvencionadas por el Ayuntamiento”, confirman desde el propio Consistorio. Una labor en la que se ha recibido el apoyo de diversas entidades, como el AMPA del CRA Pimafad de Fuentenovilla; la asociación musical Nuestra Señora de la Soledad; y la asociación de mujeres del pueblo.



CONTINUACIÓN DE LAS NAVIDADES 2022-2023





Viernes 30 de diciembre.



17.00 h. Cuentacuentos para los más pequeños.



Lugar: Biblioteca Municipal «Blas de Salcedo».



22.00 h. Bingo Navideño.



Organiza: Asociación de Mujeres de Fuentenovilla.



Lugar: Centro Social.



Sábado 31 de diciembre.



11.30 h. Vermut Fin de Año con Disco Móvil «Emotions» e Hinchables.



Lugar: Plaza Mayor.



Domingo 1 de enero.



12.00 h. Misa de Año Nuevo acompañada con villancicos por la Asociación Musical

Nuestra Señora de la Soledad.



Lunes 2 de enero.



10.00 h. Excursión para niños a Naviguad.



Organiza: AMPA del CRA Pimafad de Fuentenovilla.



Martes 3 de enero.



18.00 h. Actuación del «Mago Morfeo». Organiza: AMPA del CRA Pimafad de Fuentenovilla

Lugar: Centro Social.



Jueves 5 de enero.



18.30 h. Cabalgata de los Reyes Magos acompañados por la banda de Música de

Fuentenovilla. Seguidamente, roscón de reyes en la plaza Mayor.



Viernes 6 de enero.



12.00 h. Misa de la Epifanía del Señor y Música Navideña a cargo de la Asociación

Musical Nuestra Señora de la Soledad.



Sábado 7 de enero.



10.30 h. Marcha Solidaria Operación Kilo a favor de Cáritas.



Salida desde la plaza Mayor.