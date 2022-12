Los profesionales del SESCAM acaban el año sin Carrera Profesional

Al no haberse consignado partida presupuestaria suficiente para 2023 no sera posible la reanudación de la Carrera Profesional por su vía ordinaria

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

viernes 30 de diciembre de 2022 , 13:59h

Los 7 sindicatos con representación en la Mesa Sectorial (SATSE, CESM, CSIF, USICAM, USAE, CCOO y UGT) en forma de réplica a las declaraciones hechas ayer por los máximos responsables del SESCAM exponen que pese a lo mucho que se habla los profesionales del SESCAM acabaran el año 2022 sin haberse acordado nada al respecto de la reanudación de la Carrera Profesional en nuestro Servicio de Salud.



Pasa el tiempo y la Carrera Profesional en el SESCAM sigue paralizada, siendo el único Servicio de Salud que a día de hoy la tiene paralizada.



La hoja de ruta de los sindicatos incluye en estos momentos con carácter prioritario la reanudación de la carrera profesional en el servicio de salud para todos los profesionales del mismo. Se han hecho procesos selectivos, movilidades, mejorado infraestructuras, creado plazas,…..pero no es suficiente, falta la reanudación de la Carrera Profesional, tantas veces nombrada y prometida.



Los profesionales estan cansados ya, de tantas promesas incumplidas y de la falta de negociación con el Sescam, la última reunión fué el 8 de marzo y habiendo pedido una reunión formal el 14 de octubre, aún no se ha recibido respuesta a la misma.



Se han hecho múltiples concentraciones, entregado más de 21.000 firmas, realizado una Huelga, y no hay ninguna novedad al respecto de la principal demanda en estos momentos de los profesionales del SESCAM.



La Carrera Profesional nunca ha valorado en exclusiva la antigüedad, ese concepto se denomina retribución de Trienios; la carrera profesional valoraba el servicio prestado, el compromiso con la organización, la participación en actividades formativas,…..y es eso lo que debe reanudarse, no sera algo nuevo, sino volver a tener lo que ya se tenía.



Para los sindicatos es algo que merecen la totalidad de profesionales del SESCAM y que ya reconocen el resto de servicios de salud, todos, menos el castellano manchego.



Esperan que se atienda su petición y que de una vez por todas se sienten a negociar el acuerdo con los representantes de los trabajadores. Son los máximos responsables del Gobierno y la Administración regional los que tiene que mover ficha ahora, tienen un compromiso con sus propios trabajadores, y esperan que no se vea frustrado después de tantos anuncios.