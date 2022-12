La Diputación de Guadalajara edita el Calendario de Fiestas Tradicionales de 2023

jueves 29 de diciembre de 2022 , 12:24h

La Diputación de Guadalajara ha editado el "Calendario de fiestas tradicionales de la provincia de Guadalajara 2023" en el que se recogen tanto el centenar largo de las declaradas de Interés Turístico Provincial como otras 400 que se celebran en diferentes localidades.Esta edición está dedicada a los Parques Naturales existentes actualmente en la provincia. Ha sido realizado por el Servicio de Cultura con la coordinación de Mª Rosario Osorio (Centro de la Cultura Tradicional) siguiendo la idea original de los calendarios del fallecido José Ramón López de los Mozos y de José Antonio Alonso, ya jubilado. Las fotografías son del Archivo de la Diócesis, de Alfonso Romo (Gabinete de Prensa de Diputación) y de Adrián Loeches, con diseño de éste y dprint.Como en las ediciones más recientes, el calendario tiene un formato mural de 29,7 por 42 centímetros desplegado y consta de ocho hojas impresas por ambas caras. La portada muestra vista de la Sierra Norte (foto de Adrián Loeches), tema que también ilustra el mes de enero, mientras que en febrero y marzo aparecen con instantánea del Barranco del Río Dulce; para abril se ha escogido una fotografía de la Sierra Norte (el Hayedo de Tejera Negra); mayo, junio, julio y agosto vienen acompañados de imágenes del Alto Tajo (meandro, laguna de Taravilla, puente de San Pedro,…); nuevamente el Barranco del Río Dulce para las hojas de septiembre y octubre; y finalmente dos estampas de la Sierra Norte para noviembre y diciembre, a las que se suman otras imágenes del Hayedo de Tejera Negra en las páginas complementarias.El Calendario se completa con seis páginas en las que se incluyen más de 400 fiestas que, sin gozar de la correspondiente declaración de Interés Turístico Provincial, se celebran tradicionalmente en las diferentes localidades de nuestra provincia, recopiladas gracias a las respuestas dadas por los respectivos Ayuntamientos. Todas las hojas, además del santoral y las fases lunares, incluyen la relación de las Fiestas de Interés Turístico Provincial que tienen lugar en el mes correspondiente.Los calendarios se distribuyen gratuitamente a los ayuntamientos, centros de enseñanza, bibliotecas públicas, oficinas de turismo, establecimientos de hostelería, asociaciones, etc. Así mismo se podrá descargar gratuitamente en formato PDF comprimido (5,3 MB aproximadamente) desde la página oficial de internet de la Diputación de Guadalajara: www.dguadalajara.es CALENDARIO DE FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO PROVINCIAL 2023Día 1Humanes. BotargaAlarilla. Cabalgata Aérea de ReyesTórtola de Henares. La BotargaValdenuño Fernández. Fiesta del Niño Perdido. Botarga y danzantesMontarrón. Botarga de San SebastiánPastrana. Ronda de San SebastiánSigüenza. Hogueras de San VicenteRazbona. BotargaMohernando. San Sebastián. La Botarga y el BufónMazuecos. Soldadesca y Botarga de la Virgen de la PazMálaga del Fresno. Botarga y Mujigangas de casadosDía 2Albalate de Zorita. Botargas-danzantes de San BlasPeñalver. Botarga de San BlasEl Casar. Fiesta de las CandelasBeleña de Sorbe. “Las Candelas”. BotargaEspinosa de Henares. Santa Águeda. Fiesta de las mujeresCogolludo. Santa Águeda. Fiesta de las mujeresRetiendas. Botarga de la CandelariaRomanones. El Tio Tararura y el toro de CarnavalMálaga del Fresno. Santa Águeda. Fiesta de las mujeresGuadalajara. Pregón de CarnavalAlmiruete. Botargas y MascaritasLuzón. Los DiablosVillares de Jadraque. Los VaquillonesGuadalajara. Concurso y desfile de disfraces infantilesGuadalajara. Concurso y baile de disfraces de jubilados y pensionistasTórtola de Henares. La BotargaCogolludo. Los ChocolaterosTendilla. Feria de las MercaderíasCogolludo. Los ChocolaterosDía 2 (Domingo de Ramos)Guadalajara. Procesión de María Stma. de la MisericordiaGuadalajara. Procesión de Ntra. Sra. de la EsperanzaBudia. Los Soldados de Cristo. Escolta al abad. Rendición de lanzas y lavatorioGuadalajara. Procesión de Jesús Nazareno y de la Pasión del SeñorBudia. Los Soldados de Cristo. Vía Crucis y procesión del Santo SepulcroGuadalajara. Procesiones del Cristo del Amor y de la Paz (matinal) y del Silencio y Santo Entierro (vespertinas)Sigüenza. Procesiones “de los Armaos” (Santo Entierro)Yunquera de Henares. Procesión del Santo Entierro y “de las antorchas”Albalate de Zorita. Representación de la Pasión VivienteBudia. Los Soldados de Cristo. Procesión “del Encuentro”Pareja. Procesión del Santo Encuentro y quema del JudasTamajón. Mercado MedievalDía 1Sigüenza. Marcha al Santuario de la Virgen de la Salud de BarbatonaAzuqueca de Henares. Fiesta de la EspigaCobeta. Romería de la Virgen del MontesinoAtienza. La CaballadaDía 8Almonacid de Zorita. Corpus Christi. Alfombrado de callesGuadalajara. Procesión del Corpus y desfile de los ApóstolesAbánades. Jornadas de Promoción Histórico Cultural del Alto Tajuña – La Batalla Olvidada de AbánadesMolina de Aragón. Danzas y Loa a la Virgen de la Hoz (en su santuario)Valverde de los Arroyos. Danzas de la Octava del CorpusSigüenza. Arcos de San Juan y SanjuanerasJadraque. Cena Medieval y Hogueras de San JuanAlcocer. Fiesta de las MayordomasMolina de Aragón. Feria de la Convivencia Las Tres CulturasDías 1 y 2Sigüenza. Jornadas MedievalesPastrana. Festival DucalAlmonacid de Zorita (Lago de Bolarque). Procesión marinera de la Virgen del CarmenMolina de Aragón. Desfile de la Cofradía Militar del CarmenLa Huerce. Danzantes de La HuerceBrihuega. Procesión de la “Recogida de la Cera”Aleas. BotargaBrihuega. Encierro de toros por el campoUceda. Encierro de “La Charcuela” (IT Regional)Galve de Sorbe. Danzantes de la Virgen del PinarSigüenza. Procesión de los Faroles (IT Regional)Alcoroches. San Timoteo. Cánticos, bandera y currutajeCheca. San Bartolomé. Procesión y “saludo al santo”. EncierrosZaorejas. (Poveda de la Sierra, Peñalén, Taravilla, Peralejos de las Truchas). Fiesta Ganchera (con carácter itinerante)Día 2Bustares y otras localidades. Romería del Santo Alto Rey de la MajestadMajaelrayo. Danzantes de la Fiesta del Santo Niño y BotargasCifuentes. Romería a la Cueva del BeatoOrea. La ReverenciaHumanes de Mohernando. Procesión del FuegoSigüenza. Marcha al Santuario de la Virgen de la Salud de BarbatonaMondéjar. Procesión del Santísimo Cristo del CalvarioAzuqueca de Henares. Desfile de carrozasPozo de Guadalajara. San Mateo. Desfile de carrozasDía 12Membrillera. La Carrera del CabroCifuentes. Feria de San Simón y San JudasGuadalajara. Tenorio MendocinoDía 2Horche. Hogueras de la PurísimaGalápagos. Belén VivienteJadraque. Fiesta de las MigasUceda. Belén VivienteTórtola de Henares. BotargaTorija. Certamen de Rondas Tradicionales NavideñasNota: Debido a la situación sanitaria es posible que algunos eventos puedan verse modificados o suspendidos. Para asegurarse, confirmar los datos llamando al Ayuntamiento correspondiente.