Echániz reprocha a Sánchez y a los socialistas “la situación de emergencia democrática que estamos viviendo” por mantenerse en el poder

viernes 23 de diciembre de 2022 , 16:44h

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha afirmado hoy en rueda de prensa que estamos “viviendo un momento de emergencia democrática de enorme gravedad para el Estado de Derecho” y ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cometido “un nuevo acto contra la estructura y la separación de poderes de nuestro país”.



El diputado nacional ha recordado que desde que Sánchez llegara al Gobierno, fruto de una moción de censura, y formara coalición con partidos que quieren romper España e independizarse “le están sometiendo a chantajes permanentes que él acepta con tal de mantenerse en el poder”. Echániz ha denunciado que “ha ido entregando piezas de la convivencia española, elementos de nuestra cohesión como país, y lo que es más grave, se ha ido acostumbrado a legislar dejando de utilizar el procedimiento común para aprobar cientos de reales decretos en Consejo de Ministros que después tiene que convalidar en el Congreso impidiendo que otras formaciones políticas incluyan enmiendas. Es decir, no presenta Proyectos de Ley del Gobierno, presenta Proposiciones de Ley. De este modo, ha explicado, “solo se legisla para una parte de la sociedad, fracturándola de una forma muy peligrosa para la democracia”.



Echániz ha apuntado que “se están retorciendo todos los procedimientos legislativos, saltándose todas las normas, abusando del procedimiento de urgencia, con nocturnidad y alevosía y utilizando reales decretos frente a los Proyectos de Ley”.



El parlamentario nacional ha señalado que han aprobado leyes, como la de `si es sí´ que está haciendo que “cientos de violadores estén reduciendo sus condenas o saliendo a la calle”. Desde el Partido Popular advertirnos esta situación antes de que lo aprobaran pero “hicieron oídos sordos”. A su juicio, lo único que han conseguido es que “las mujeres españolas estén más desprotegidas y corran más riesgos”.



Sobre la aprobación de modificación del Código Penal que se ha producido esta semana, Echániz ha apuntado que esta Ley debe ser aprobada “por consenso, con aprobación reforzada, debe contener todos los elementos de protección jurídica fruto de los informes de las distintas instancias implicadas, y debe incorporar las opiniones de los expertos en la materia”. Frente a esto, Sánchez ha decidido “rebajar los tipos penales derogando el delito de sedición a un señores que, actuando contra España, fueron juzgados y condenados y algunos huidos”. Lamentablemente también ha abaratado la corrupción modificando el delito de malversación de los caudales públicos “a la carta para los condenados. Ahora mismo en España es más fácil delinquir llevándose dinero público, eso sí, si lo hace un socialista”. Además, los independentistas han demostrado “cuál es la siguiente factura que va a tener pagar Sánchez: un nuevo referéndum en Cataluña que sabemos que es ilegal”. Todos estos acontecimientos demuestran que “estamos ante un momento muy grave en la configuración del Estado de Derecho”.



Por si esto fuera poco, la última de Sánchez ha sido “intentar modificar” la norma de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Esto deja patente que en España la separación de poderes entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial “quieren ser tomados por Sánchez acabando de este forma con los equilibrios, con los elementos que significan garantía de pluralidad del país”.



Para Echániz, los equilibrios del Estado de Derecho “se están dinamitando como consecuencia de la acción de Sánchez y del Partido Socialista”. Ante ello, el PP ha querido proteger los intereses de este país recurriendo al Tribunal Constitucional y pidiendo medidas cautelares “para parar esta barbaridad”.



“Page ha actuado con puro cinismo y no merece la confianza de los castellano manchegos”



Sobre la actuación de Page ante estos acontecimientos, el diputado nacional ha aseverado que ha actuado “con puro cinismo y no merece la confianza de los que en su día le votaron”. Echaniz ha reprochado a Page que en las últimas semanas haya estado haciendo declaraciones en los medios oponiéndose a estas medidas y, sin embargo, “las haya apoyado entusiastamente” cuando se han sometido a votación en el Congreso. La única realidad es que “los parlamentarios nacionales del PSOE de Castilla-La Mancha han apoyado todas estas reformas junto a los independentistas y Bildu”.



En definitiva, “el pulso que parecía estar echando a Sánchez era falso porque sencillamente hemos comprobado con hechos que no era verdad”. Las votaciones demuestran que Page y sus diputados están “absolutamente a favor de estas reformas porque han votado a favor de terminar con el delitos de sedición, de disminuir penas a violadores, de abaratar la corrupción además de cambiar la forma de elección de los magistrados” y “sus votos indican que ha traicionado, no solo a sus votantes sino a todos los castellano manchegos”.



El PP pide elecciones para frenar esta deriva



El diputado nacional ha subrayado lo difícil que es construir un país, construir una democracia, construir sus leyes, su convivencia y su cohesión y lo fácil que es destruirlo. “Eso es lo que nos está pasando, y sucede cuando hay gobernantes sin escrúpulos, sin valores, sin principios y sin ética, y todo ello es muy peligroso para nuestro país”, Por esta razón, desde el Partido Popular pedimos a Sánchez que convoque elecciones “ante esta traición al electorado, y que sean los ciudadanos los que digan si refrendan lo que está haciendo Sánchez o prefieren a un partido moderado y constitucional como el PP, que cumpla las normas para frenar la deriva peligrosa que ha tomado el Partido Socialista y sus socios de Gobierno”.



Finalmente ha destacado que ante esta deriva autoritaria, el Partido Popular “no se quedará callado” y presentará “los recursos de inconstitucionalidad que procedan, denunciaremos la toma de las instituciones ante la Unión Europea, derogaremos todas aquellas medidas que desprotejan al Estado y volveremos a tipificar como delito la sedición y cualquier forma de corrupción”.