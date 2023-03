Echániz: “Ante la deriva del Gobierno de Sánchez, el PP seguirá trabajando por una alternativa real que mejore la vida de los ciudadanos”

Resalta los datos de aumento de la delincuencia en los que Guadalajara está por encima de la media nacional en cinco puntos o la subida de la inflación del 16% en el último año

REDACCION

viernes 24 de marzo de 2023

El diputado nacional del Partido Popular por Guadalajara, José Ignacio Echániz, ha calificado de “error político” la moción de censura presentada por Vox porque “no ha servido para tratar los problemas importantes de los españoles” sino para “escenificar una unidad por parte del Gobierno de Sánchez, que no existe” además de “como plataforma para lanzar a la vicepresidenta primera que pretende liderar la extrema izquierda de este país”. Así lo ha manifestado hoy el parlamentario nacional en rueda de prensa en Guadalajara donde ha repasado algunos de los temas de actualidad a nivel nacional que afectan a la provincia y a los guadalajareños. Echániz ha recordado que el Partido Popular se abstuvo en la votación ante el “esperpento” de la moción incidiendo en que “nosotros vamos a seguir trabajando para que España tenga una alternativa que dentro de poco pueda cambiar las cosas, que falta nos hace”.



En otro orden de cosas, José Ignacio Echániz, ha recordado que el PP ha solicitado la comparecencia del ministro del Interior, Grande Marlaska, para que dé explicaciones por la dimisión de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, al estar citado su marido en un procedimiento judicial. “Desgraciadamente ha dimitido por un caso de corrupción que le afecta personalmente a su familia y ha dejado en muy mal lugar no solo a la institución sino a los tenientes generales de la Guardia Civil a los que hizo comparecer junto a ella en una rueda de prensa realmente patética”, ha dicho el diputado nacional quien considera que “la Guardia Civil no se merece que se la utilice de esta manera” y opina que “esto deja en una situación muy difícil al ministro Marlasca, el único ministro que ha sido reprobado varias veces en el Congreso de los Diputados”. Asimismo, Echániz ha mostrado su preocupación porque “la nueva directora general que toma posesión estuvo en Guadalajara homenajeando a Vera y Barrionuevo en la cárcel”. En este sentido, dentro de su área, ha citado también los sucesos de la valla de Ceuta y Melilla, la relación con Marruecos o la ley de Seguridad Ciudadana para la que el PP ha presentado una proposición de ley para su reforma.



Prórroga para la reforma de la ley del ‘solo sí es sí’



En relación a los datos de criminalidad conocidos recientemente, Echániz ha valorado la importancia de la seguridad ciudadana para los españoles y se ha referido a la deriva de los últimos meses con leyes como la del ‘solo sí es sí’ que “está complicando la vida para poder avanzar con seguridad, con armonía, con concordia, con derechos sociales y con libertad”. “Cuando en este momento más de 800 personas han visto reducidas sus penas y más de 80 delincuentes sexuales han salido a la calle, nos preocupa especialmente lo que ha hecho el Partido Socialista pidiendo una prórroga para la tramitación de la ley del ‘solo sí es sí’, lo que significa que van a pasar muchas más semanas sin que se pueda reformar la ley, que entre en vigor y que los jueces puedan aplicarla”, ha asegurado José Ignacio Echániz, quien ha añadido que “las mujeres de Guadalajara y de este país tienen que saber que el Partido Socialista les está tomando el pelo”. “Esto nos parece indecente y de forma especial que el presidente de esta región, Emiliano García-Page, diga públicamente que está muy preocupado por esta ley, pero sus 9 diputados castellanomanchegos han votado a favor de esta ley y a favor de esta prórroga”.



Echániz también ha informado que en Guadalajara el aumento de la delincuencia está por encima de la media nacional; pues “si en nuestro país el aumento ha sido del 22%, en nuestra provincia ha aumentado un 27,5%; cinco punto más de la media nacional, y algunos como los homicidios dolosos aumentan un 100% y otros como los delitos contra la libertad sexual aumentan un 40%”.



El parlamentario nacional ha invitado a realizar una reflexión acerca de los cambios normativos que se pretenden realizar en materia de seguridad porque “algo está pasando en la sociedad española y no es bueno”. “Si el mensaje que se manda a la ciudadanía es que los malhechores pueden campar a sus anchas y las fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cada vez tienen menos instrumentos para frenar eso… cómo van a defender a los ciudadanos que actúan con un buen comportamiento”, ha apuntado.



A toda esta situación se une la subida de la inflación, puesto que “una vez más Castilla-La Mancha vuelve a ser el farolillo rojo en nuestro país”. Desde el año 2020, la inflación ha subido un 24% y en el último año ha subido un 16%; y eso significa que hay mucha gente que lo está pasando mal y que puede comprar menos cosas elementales para el día a día, hay una percepción peor, y eso es que no se están haciendo bien las cosas”, ha finalizado haciendo un llamamiento a los ciudadanos para los que el Partido Popular ofrece una alternativa real.