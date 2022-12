13 décimos desafortunados, obtuvieron el premio de una cesta de Navidad en el Resorteo de Quer

En el tradicional Resorteo amenizado ayer por los chicos del programa de radio Generación Z, los primeros de la cantera de comunicadores que se forma en vivero de empresas de Quer, y por los chicos del Podcast La Garita

viernes 23 de diciembre de 2022 , 16:37h

Entrañable tarde familiar la vivida en Quer el día 22 de diciembre, con motivo del Resorteo. Como es tradicional, desde el Ayuntamiento se invita a todos los seteros a que conviertan la frustración de no haber resultado agraciados por la Lotería de Navidad, para al menos llevarse la alegría de una cesta navideña.



Cerca de 100 décimos no premiados, de empadronados y residentes, se acumularon en una urna, antes de que comenzase el Resorteo de Quer. A la entrada en el local social, se pedía a los seteros un kilo/litro de alimentos no perecederos para ayudar en la cercanía.



También hizo acto de presencia la cartera de Santa Claus, que recogió todas las peticiones de los niños y niñas seteros con regalos de última hora que prometió hacer llegar hoy mismo a Papa Noel.



El Ayuntamiento convirtió el Resorteo en una gala, en la que los chicos de Generación Z, que se forman como comunicadores en el Vivero de Empresas de Quer, tuvieron la oportunidad de mostrar sus progresos. Sobre el escenario, mostraron sus habilidades comunicadores, con un programa de radio en el que hicieron participar al público, y que fue emitido en directo por Twitch.



Diego, Dylan y Javi se encargaron de sortear las primeras cestas. Las últimas, las sortearon los chicos de La Garita Podcast, el programa que se graba y emite igualmente desde el Vivero de Empresas de Quer, con Juampa y Edgard a la cabeza.



La barra solidaria estuvo atendida por los padres del AMPA CEIP Villa de Quer, y su fin era recabar fondos para el viaje de fin de curso de los niños de Primaria.



En total, se sortearon 13 cestas, siendo la mejor de todas la última de ellas. Se la entregó al afortunado el alcalde de Quer, José Miguel Benítez, que aprovechó el momento para dar las gracias a los voluntarios seteros y para felicitar las ya inminentes fiestas de Navidad.