El Partido Popular de Guadalajara presenta 30 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en materia de inversiones para la provincia de Guadalajara

viernes 04 de noviembre de 2022

Los parlamentarios nacionales del Partido Popular de Guadalajara, José Ignacio Echániz, Antonio Román y José Luis González Lamola, han presentado un total de 30 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado en materia de inversiones para la provincia de Guadalajara que suponen una inversión total de 50.171.000 euros.



Estas enmiendas, ha asegurado Echániz, “pretenden revertir” el daño que hacen a la provincia las cuentas presentadas por los socialistas y “buscan mejorar el crecimiento y la inversión” en Guadalajara. En definitiva, “procuran mejorar las oportunidades de los ciudadanos de nuestra provincia” porque, un año más, “los presupuestos se olvidan de la provincia de Guadalajara y que nos enclavan más en la crisis que estamos padeciendo”.



El diputado nacional ha explicado que la inversión por habitante que va a tener Guadalajara en el año 2023 es inferior “en una tercera parte en comparación con algunas provincias de España que tienen una idiosincrasia o un tamaño en términos de población similar a la provincia de Guadalajara”. Además, son unas cuentas que generan una deuda por familia española de más de 18.000 euros. Esto quiere decir, que “desde que es presidente Pedro Sánchez ha generado una deuda adicional a las arcas del estado de 340.000 millones de euros generando una carga muy importante para el futuro de nuestros hijos y nietos”.



Echániz ha asegurado que estos presupuestos “lastran la competitividad y el crecimiento y hacen que seamos el último país de la Unión Europea en recuperar la riqueza nacional prepandemia. Por todo ello, el PP ha querido presentar unas enmiendas que “tienen que ver con la desconfianza que nos genera las previsiones del Gobierno con unos presupuestos dopados que aumentan el gasto estructural y déficit complicándonos el futuro”.



Echániz ha explicado que una de las enmiendas propone dotar a Guadalajara de una Unidad Militar de Emergencias que permita dar la batalla a los incendios delicados que sufre la provincia. También han solicitado un Centro de Coordinación de Protección Civil en la provincia para mejorar la capacidad de atención a todas las eventualidades que se produzcan.



Otras las iniciativas es para la adecuación del vestíbulo, accesos y aparcamiento de la Estación de Ferrocarril de la capital y también de la Estación de Ferrocarril de Azuqueca de Henares, así como la construcción de un apeadero en Alovera, porque “entendemos que el crecimiento experimentado en el Corredor del Henares merece mejoras del trasporte ferroviario”.



Otra enmienda dotada con 1,5 millones de euros es para la Autovía de la Alcarria, exactamente el tramo comprendido entre Guadalajara y el enlace de la CM-9202. Igualmente se ha planteado el desdoblamiento de la N-211 desde Alcolea del Pinar a Montreal para mejorar 112 km de esta vía que transcurre por nuestra provincia y tiene una gran densidad de tráfico. Otra enmienda dotada de 200.000 euros pretende suprimir pasos a nivel que quedan en la provincia de Guadalajara y otra partida de de un millón de euros para mejorar los puestos de la Guardia Civil en nuestra provincia.



Echániz también se ha referido a una enmienda para toda Castilla-La Mancha para crear un Plan de Empleo con una dotación de 25 millones de euros, cinco para cada provincia. El diputado nacional ha recordado que esta iniciativa “es necesaria porque la tasa de desempleo en nuestra región es superior a la media del estado”.



Enmiendas relacionadas con la capital



El senador del PP por Guadalajara, Antonio Román, ha detallado un bloque de enmiendas relacionadas con la capital y ha criticado que el gobierno socialista y su alcalde, Alberto Rojo “olviden propuestas que han hecho y no están reflejadas en los PGE”. Incluso el propio Page, ha recordado, ha realizado anuncios y promesas “que no encontramos” en las cuentas que plantean para el 2023. Por ello, desde el PP “incluimos estas enmiendas que afectan a la ciudad de Guadalajara y esperamos que si los socialistas de Guadalajara y de la región quieren a esta tierra las apoyen”.



Dos de ellas hablan de hablan de inversiones necesarias como la variante de la N-320 de Guadalajara. Román ha recordado que en la visita que realizó el ministro del Partido Popular Iñigo de la Serna se comprometió a realizar esta inversión, y de hecho el PP lo llevó a los PGE cuando estaba en el gobierno, y desde de ahí “el PSOE ha retrasado y no ha ejecutado en plazos el estudio informativo”. Además, ha explicado que los presupuestos plantean “una partida insignificante y requiere una mayor inversión” para mejorar la circulación de la ciudad. Igualmente plantean la necesidad de realizar ya un estudio del nudo de Cuatro Caminos, que corresponde al Gobierno de España, donde se han producido problemas de seguridad con atropellos y pérdidas de vidas humanas. Por ello entendemos que el ministerio tienen que actuar de manera inmediata y lamentablemente las cuentas no reflejan nada sobre este proyecto”.



Román ha recordado que el Gobierno de Page “no ejecuta” el desdoblamiento de la CM-101, y que planteó como alternativa para evitar los colapsos “la retirada del peaje de la R-2”. El PP ha puesto encima de la mesa este proyecto y reclama al alcalde de Marchamalo y senador socialista, Rafael Esteban, a la senadora Riansares Serrano, y al recién nombrado diputado, Aurelio Zapata, que apoyen estas enmiendas que van en la línea de lo que prometía Page en Guadalajara, “si no lo hacen, no tendrán palabra en Guadalajara”.



Otras dos enmiendas plantean rehabilitar y dar uso al edificio de Correos, así como a la antigua cárcel de hombres ubicada en la calle Toledo. Sobre esta última, Román ha recordado que no ha pasado la inspección técnica de edificios y Rojo prometió rehabilitación de la misma “y ni la recupera, ni el gobierno socialista invierte para que no se vaya a la ruina”.



Otra de las obras anunciadas por los socialistas es la construcción de un nuevo cuartel para los GEOS en Guadalajara. En este sentido, Román ha apuntado que no existe partida en los presupuestos para un nuevo edificio, sino la rehabilitación del edificio actual, por ello, han presentado una enmienda para dotar de presupuesto este proyecto.



Otra de las reivindicaciones históricas que afectan a Guadalajara, y a todo el Corredor, es la conexión bidireccional Sorbe-Bornova “el PSOE se ha negado a ejecutar”.



Román también ha detallado diferentes enmiendas relativas a actuaciones en trenes que requieren mayores medidas de seguridad, la supresión de pasos a nivel en Sigüenza, la actuación en mercancías y la mejorad de la línea de cercanías de Guadalajara- Madrid que afecta a muchos vecinos de Guadalajara.





Ministerio Transición, Transporte y Cultura



Por su parte, el senador José Luis González Lamola se ha referido a enmiendas relativas del Ministerio de Transición ecológica, Transporte y Cultural “muy relevante para Guadalajara que en estos presupuestos también han olvidado”.



Sobre las dos enmiendas relativas al Ministerio de Transición Ecológica Lamola ha explicado que, una de ellas, tiene una dotación de un millón de euros para la limpieza, restauración y acondicionamientos de cauces, “una reclamación que llega de muchos alcaldes de Guadalajara”. La otra iniciativa plantea la construcción de un dique que permita una lámina estable en el pantano de Entrepeñas, en Sacedón.



Relativas al Misterio de Transporte, Lamola ha explicado otras dos enmiendas presentadas por el PP. La primera, la N-320, entre los puntos kilométricos 298 y 317, que va desde Valdeaveruelo hasta El Casar, “una zona con mucha circulación, que precisa actuaciones de mejora para garantizar la seguridad. Otra actuación importante para el desarrollo de la provincia es la conexión de la A-1 con la A-2, y para ello han presentado otra enmienda.



Finalmente, Lamola ha lamentado que las cuentas presentadas por los socialistas se hayan olvidado de aspectos culturales de vital importancia para nuestra provincia. Por esta razón, hemos planteado enmiendas para; la rehabilitación del Palacio del Infantado, que curiosamente aparecen partidas pero no se detallan ni explican; para la restauración de la catedral de Sigüenza con un millón de euros; otros 500.000 euros para la restauración y rehabilitación para el edificio anexo del Convento de San Francisco, en Pastrana; para la reparación del pósito y las murallas de Sigüenza; y otra iniciativa para la conservación y restauración del Castillo de Don Juan Manuel, Puerta Salinera, y Torre Nevera de las murallas en Cifuentes.