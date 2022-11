Una encuesta de Sigma Dos señala que solo un escaño decidirá si sigue Page o gobierna una coalicción PP-Vox en Castilla-La Mancha

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

martes 29 de noviembre de 2022 , 12:25h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, lograría la victoria en la región en las próximas elecciones autonómicas de mayo de 2023, aunque podría perder la mayoría absoluta, según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo.



La encuesta, recogida por Europa Press, refleja que la victoria dependería de un solo diputado, ya que aunque el PSOE ganaría las elecciones con un respaldo del 39,9 por ciento de los votos, obtendría entre 16-17 escaños -frente a los 19 de mayo de 2019- situándose justo en la horquilla de la mayoría en el parlamento castellanomanchego, que está compuesto por 33 diputados.



Así, si García-Page logra los 17 votos, podría gobernar; pero si se queda en 16 podría perder la Presidencia de la región ante la subida de PP y Vox.



El barómetro autonómico de Sigma Dos indica que la derogación del delito de sedición le haría caer cuatro puntos al PSOE respecto a 2019 y entre dos y tres escaños, mientras que el PP se movería entre los 14 y 15 diputados autonómicos -ahora cuenta con diez-, mientras que Vox -que actualmente no tiene representación- irrumpiría en la Cámara autonómica con 2 escaños.



Sin embargo, al igual que los socialistas, si el PP se queda en 14, no alcanzaría la mayoría mientras que si logra los 15, y contando con la entrada de Vox en el Parlamento, podría desbancar al PSOE.



El sondeo, basado en 1.100 entrevistas realizadas del 18 al 24 de noviembre, deja un Parlamento regional compuesto por tres formaciones políticas: PSOE, PP y Vox, desapareciendo Ciudadanos, al no alcanzar el 10 por ciento de voto y sin que Podemos entre de nuevo, al no obtener representación.