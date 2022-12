Aure Hormaechea, la ya exportavoz del PP en Azuqueca tacha de "insólito" su cese y deja el PP, después de 25 años de militancia

miércoles 14 de diciembre de 2022

Aure Hormaechea, hasta hace unos días portavoz del PP en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares ha calificado de "dolorosas" las formas en las que ha sido cesada de este cargo por la formación para dar paso a Manuel Corral, que también será el próximo candidato a la Alcaldía, pero ha anunciado que no se va a ir ni a entregar su acta de concejala sino que se quedará hasta que finalice el mandato como edil no adscrita.



Así lo ha anunciado en una rueda de prensa convocada este miércoles en la Asociación de la Prensa de Guadalajara, donde ha querido dejar claro que su comparecencia ante los medios respondía solo a la necesidad de dar una respuesta política a una acción política por las formas en las que se había llevado a cabo y en ningún modo a nada personal.



Tras ser cesada como portavoz junto a la administrativa que trabajaba con ella, Hormaechea se ha dado también de baja del partido, al que estaba afiliada desde hacía 25 años y por el que ha sido portavoz del PP en el Ayuntamiento casi durante dos legislaturas.



Jubilada desde ayer, tras este cese, en el que estaba como liberada, ahora será Manuel Corral quien perciba el sueldo de liberado en el Ayuntamiento.



Para Hormaechea, el hecho de que haya sido dada de baja como portavoz no ha sido lo peor sino las formas en las que se le ha comunicado, en un bar las dos ocasiones y a través de un responsable regional del PP, y ha recordado que no era su intención seguir en política para los próximos comicios, de ahí que aún entienda menos que se haya actuado así a tan solo unos meses de ella dejara su responsabilidad, como ya había comunicado al PP.



"Llevo afiliada 25 años y llegué aquí porque se me solicitó desde el partido hacerme cargo de una gestora cuando este estaba dividido en Azuqueca", ha subrayado tras calificar también de "insólito" este cese como portavoz a tan solo seis meses de terminar una legislatura y sabiendo que lo iba a dejar. "No es un tema personal sino político pero el cese se ha hecho de forma incorrecta", ha concluido.