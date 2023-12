El PP de Azuqueca lamenta la “falta de previsión” del gobierno de Blanco y su “incapacidad para buscar alternativas” ante la suspensión de la San Silvestre

El portavoz del Grupo Popular, Mane Corral, recuerda que “conocían la situación de la Policía Local desde hace tiempo” y que desde el PP incluso “se advirtió hace un mes en una Comisión Informativa de Seguridad”

viernes 29 de diciembre de 2023

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, ha puesto de manifiesto “la falta de previsión” del gobierno socialista de José Luis Blanco ante la decisión que ha tomado de suspender la tradicional carrera San Silvestre atendiendo a un informe de la Policía Local que determina la “imposibilidad de garantizar la seguridad durante la prueba”. Corral ha lamentado que sean los azudenses y todos los participantes de esta prueba histórica los que tengan que sufrir las consecuencias de la “incapacidad” del gobierno de Azuqueca “que conocía de antemano y con antelación la situación de la Policía Local y, aún así, no ha puesto medios para buscar soluciones o alternativas”.



De hecho, el portavoz del PP recuerda que “hace un mes dejamos constancia de esta situación en una Comisión Informativa de Seguridad”.



El citado informe de la Jefatura de la Policía Local alude a las “limitaciones de la actual plantilla de agentes” que, “desde el PP de Azuqueca venimos advirtiendo desde hace mucho tiempo y, por fin, el pasado mes de agosto en un pleno extraordinario quedaron aprobadas 10 plazas de policía local”, ha explicado Mane Corral recordando cómo en el Pleno dejó constancia de que “la presión política del Grupo Popular había dado sus frutos mediante acuerdo plenario” pero indicó que les hubiera gustado que “esta medida se hubiera tomado mucho antes”.



“Quizá si eso hubiera ocurrido, hoy no tendríamos que estar lamentando la suspensión de la XXXVII edición de esta prueba que debía celebrarse, como todos los años, este domingo 31 de diciembre coincidiendo con la Nochevieja”, ha apuntado señalando además “que esto se ve agravado porque el gobierno de Blanco no paga las horas extras a los agentes desde hace dos años; y no son los únicos trabajadores municipales en esta situación”.



El portavoz del PP de Azuqueca ha querido dejar constancia del “apoyo total y la comprensión” del Partido Popular a la decisión “prudente y responsable” tomada por la Policía Local y reflejada en su informe, y al Club de Atletismo “envuelto en este embrollo política”. Por todo ello, piden “que se pongan a trabajar desde ya y se lo tomen en serio para que esto no vuelva a suceder y Azuqueca no se quede sin celebrar la San Silvestre más antigua de la provincia de Guadalajara”.



Por último, Mane Corral ha señalado que “esto es una prueba más de que Azuqueca sigue anclada exactamente en lo mismo que todos estos años atrás, ahora con un pacto PSOE - IU que, al final, está basado más en intereses personales que en hacer lo mejor para Azuqueca como se ha demostrado con esta situación en la que hemos pasado de ser reconocidos como “Ciudad del Deporte” a dar la espalda al deporte”.