Los precios en Guadalajara suben un 8,3% y en Castilla-La Mancha un 8,1%, con un alza de los alimentos del 16,1%

Castilla La Mancha sigue siendo la Comunidad más inflacionista de España, con un 8,1% anual.

REDACCION x redaccionguadanewses/9/9/19 Por

miércoles 14 de diciembre de 2022 , 16:10h

facebook twitter google+ linkedin Comentar Imprimir Enviar

Los precios se han encarecido en todas las provincias, liderando el ranking Toledo, con un aumento respecto al 2021 del 8,7%, seguida de Guadalajara con un 8,3%, un 8,1% en Ciudad Real, un 7,9% en Cuenca y un 7,4% en Albacete.



La inflación en Castilla-La Mancha se situó en el mes de noviembre en el 8,1 % interanual, liderada por los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas que registraron una subida del 16,1 % respecto a noviembre de 2021.



En tasa interanual, que se moderó cinco décimas respecto a octubre, además de la subida de los alimentos del 16,1 %, también aumentaron los precios de la vivienda un 5,8 %; el transporte un 8,2 %; los hoteles, cafés y restaurantes un 8,5 %; además de ocio y cultura (2,6 %), enseñanza (2,4 %) y bebidas alcohólicas y tabaco (4,7 %); y solo bajaron un 1,9 % las comunicaciones.



En comparación con el mes anterior, los precios en el mes de noviembre subieron en Castilla-La Mancha el 0,3 % en el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas; el 0,7 % en bebidas alcohólicas y tabaco; el 2,6 % en vestido y calzado; y el 0,2 % en medicinas.



Por su parte, bajaron los precios en noviembre respecto a octubre en la vivienda (-4,2 %); el transporte y el ocio y la cultura, ambos el -0,1 %.



A nivel nacional, la inflación en España se moderó en el mes de noviembre al 6,8 %, la misma tasa que adelantó el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado 29 de noviembre -cinco décimas por debajo de la registrada el mes anterior-, debido al abaratamiento de la electricidad y de los carburantes.



Los grupos que más han presionado a la baja han sido la vivienda, en el que se incluye la energía, que disminuyó su variación más de un punto y medio, hasta el 1 %, y el transporte, que situó su tasa en el 7,7 %, más de un punto inferior a la del mes pasado, debido al abaratamiento de los carburantes y lubricantes, que se encarecieron en el mismo mes de 2021.



También se confirma la tasa de variación anual de la inflación subyacente -índice sin alimentos no elaborados ni productos energéticos-, que se situó en el 6,3 %, una décima más que la registrada en octubre y tan solo cinco décimas menos que la del IPC general.



La tasa anual del IPC disminuyó en noviembre respecto a octubre en todas las comunidades autónomas, y los mayores descensos se produjeron en Baleares, Navarra, Aragón y Asturias, con bajadas de 1,0, 0,8, 0,7 y 0,7 puntos, respectivamente.



Por su parte, las menores bajadas se registraron en Canarias, de 0,1 puntos, y en Galicia, Extremadura y Castilla y León, con descensos de 0,3 puntos en cada una.