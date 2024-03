Corral reprocha a Blanco que “huya por intereses personales y deje tirados a los vecinos de Azuqueca”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca, Mane Corral, asegura que esta decisión es una guerra de poder en el PSOE de Guadalajara entre Sánchez y Page, y entre Blanco y Bellido. “¿Y quiénes son los grandes perjudicados de sus tejemanejes? Los azudenses”

viernes 01 de marzo de 2024 , 18:52h

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, Mane Corral, ha reprochado al alcalde de Azuqueca, el socialista José Luis Blanco, que “abandone su ciudad apenas siete meses después de ganar unas elecciones, dejándonos colgados con su nefasta herencia”. Corral ha señalado que el legado que deja Blanco “es bochornoso; nominas sin pagar, inseguridad, licitaciones a medias, suciedad en las calles, impagos, trabajadores enfadados que no cobran las horas que trabajan, sin apenas dinero en la caja… “. En definitiva “huye de la localidad anteponiendo sus intereses personales al aceptar un cargo directivo en RENFE sin importarle lo más mínimo las necesidades de los azudenses”, y desde el Partido Popular “queremos lanzar un mensaje claro y contundente. Azuqueca no merece esto”.



El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Azuqueca se ha preguntado los motivos de esta huida y ha concluido que “la polémica de Koldo, Ábalos y demás hacen que haya que colocar a la gente de confianza de Pedro Sánchez, gente de partido que calle lo sucedido, y es ahí donde entra el señor Blanco”.



Corral ha recordado que hace siete meses desde el PP ya advirtieron que todo lo relacionado con Azuqueca “estaba siendo planeado en los despachos del PSOE de Guadalajara, y ayer se dio una muestra más de ello” y ha mostrado su rotunda oposición a cualquier propuesta llegada del seno del PSOE de Guadalajara, en este caso del Señor Bellido, “que en sus guerras internas intenta colocar desde los despachos lo que no pudo en las urnas. Ha utilizado a Azuqueca de Henares como un tablero de ajedrez para colocar a sus peones” y ha recordado que en 2018 Blanco afirmó en un artículo de opinión textualmente “Bellido está intentando destrozarme para lograr que no vuelva a ser candidato”.



A su juicio, “todo esto es una guerra de poder en el PSOE de Guadalajara entre Sánchez y Page, y entre Blanco y Bellido. “¿Y quiénes son los grandes perjudicados de sus tejemanejes? Los azudenses”.



Por todo ello, Corrral ha aseverado que el Partido Popular “no quiere ser partícipe de este juego de trileros, de despachos y despechos, que están haciendo a los ciudadanos. Sin duda representan a la política más sucia, rastrera y lamentable”.



El portavoz ha señalado que desde el día 29 de mayo “fuimos claros, no queríamos que lo que las urnas habían decidido, habiendo un claro cambio por apena un puñado de votos, se decidiera en despachos, y así ha sucedido, ayer se constató que la vieja guardia del PSOE, representa lo peor de la política”.



Corral ha criticado “la patética imagen que está dando el Partido Socialista de Azuqueca”, y ha defendido que para el Partido Popular la política municipal “es la de calle, la del vecino, la de solucionar los problemas del día a día…, en definitiva, es la política en la que nosotros creemos y estamos haciendo”.