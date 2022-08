El PP de Azuqueca reclama a Page el arreglo de la carretera de Alovera a su paso por el casco urbano azudense

viernes 19 de agosto de 2022

“El arreglo de la carretera de Alovera a su paso por el centro de Azuqueca es un ‘compromiso histórico’ que nunca llega, y ya es hora de que tanto del alcalde José Luis Blanco como Page, cumplan su palabra”.



Así lo ha denunciado la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento azudense, Aure Hormaechea, que una vez más critica el “lamentable estado” de uno de los principales accesos a la ciudad, utilizada a diario por miles de vehículos, y pide al máximo responsable del Gobierno municipal que “plante cara al presidente de Castilla-La Mancha” y exija la reparación urgente de esta calzada.



En este sentido, la concejal del PP recuerda que hace ya medio año -el pasado mes de febrero-, en una reunión entre ambos dirigentes, Page y Blanco mostraron “la voluntad conjunta de mejorar las infraestructuras en la ciudad”, entre ellas, esta travesía, competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que presenta un pésimo estado de conservación.



“El propio alcalde reconoce que la mejora de este acceso es una reivindicación histórica, y que es el paso previo para que la carretera pase a ser competencia municipal, como parte del callejero de Azuqueca. Sin embargo, esa obra nunca llega y los sucesivos ‘remiendos’ no impiden su progresivo deterioro”, lamenta la portavoz del PP, que el año pasado también denunció el pésimo estado de esta vía.



Operación asfalto



También en materia de infraestructuras, desde el Grupo Popular apuntan que la ‘operación asfalto’ de este año, cuyas actuaciones están a punto de ser adjudicadas, no contempla actuaciones en algunas calles que tienen la calzada en malas condiciones, entre ellas, la parte baja de la Avenida de la Constitución –desde su confluencia con la Avenida de Guadalajara- o el acceso a la calle de la Comunicación desde la Avenida de la Técnica, así como otras en el centro de la ciudad (calles Molina de Aragón, Brihuega, Cabanillas).



Sí están incluidas obras en las calles de la Electrónica o la plaza de la Fábrica, ubicadas en el conocido como barrio del “Vidrio” y cuyo pésimo estado ha sido motivo de queja por parte de los vecinos y denunciado por el Partido Popular en numerosas ocasiones.



“Esperemos que la operación asfalto se ajuste este año a las necesidades de Azuqueca, y no a las aspiraciones electorales del Gobierno de Blanco, que luego presumirá de incrementar la inversión a beneficio de los vecinos, cuando en realidad los socialistas gestionan el dinero de todos a beneficio propio, pensando que ésta será la última operación asfalto antes de las próximas elecciones municipales”, apunta la portavoz del PP.