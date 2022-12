Los Letrados de la Administración de Justicia CONFIRMAN la huelga de los próximos 14 y 15 de diciembre...antes de ir a un paro indefinido

sábado 10 de diciembre de 2022 , 13:44h

Los letrados de la Administración de Justicia volverán a la huelga la próxima semana si no consiguen llegar a un acuerdo antes.Tras dos días de paros consecutivos, el 29 y el 30 de noviembre, los técnicos de justicia reactivarán los paros los días 14 y 15 de diciembre y mantendrán una huelga indefinida a partir de enero si no alcanzan un acuerdo con el Ministerio de Justicia.Exigen, entre otras cosas, una adecuación salarial que equipare su salario con el 75% del sueldo de jueces y fiscales.Cuando una mayoría tan abrumadora de los integrantes de un colectivo de profesionales vuelve a ponerse en huelga por tercera vez este año, es evidente que existe un grave conflicto y que subyacen razones de mucho peso para ello.La Ministra de Justicia ha incumplido sus propios compromisos y ha faltado a la palabra dada generando un importante problema al servicio público. También han incumplido la obligación legal de negociar la solución al conflicto con el Comité de huelga, sin hacer el más mínimo intento de evitarla y asumiendo nuevamente el perjuicio a los ciudadanos, en un ejercicio de dontancredismo impropio e intolerable en cualquiera que ostente algún tipo de responsabilidad política.Con la huelga indefinida en el horizonte, Pilar Llop tiene la urgente obligación de explicar qué vale la palabra de una ministra. Y esa explicación se la debe no ya solo a las letradas y letrados de la Administración de Justicia, sino también al conjunto de la opinión pública, al resto de funcionarios y profesionales que han visto alterada su actividad laboral cotidiana, y a los ciudadanos a los que se les haya podido suspender un juicio que probablemente llevarían esperando mucho tiempo.Ante la actitud injustificable de la Ministra, el Comité de Huelga ratifica la convocatoria de los días 14 y 15 y la indefinida a partir del mes de enero.COMUNICADO CONJUNTO DE LAS ASOCIACIONES DE LAJ PARA LA HUELGA DE LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 14 Y 15 DE DICIEMBRE DE 2022.-Las asociaciones firmantes del presente comunicado y convocantes de la huelga de LAJ queremos poner de manifiesto, que en ningún momento ha sido nuestro deseo convocar la presente huelga, pues somos consciente del perjuicio que ello genera al destinatario último del servicio público que constituye la Administración de Justicia, que es EL CIUDADANO y también a los propios LAJ.Pero el Ministerio de Justicia, y por ende este Gobierno, no nos ha dejado otra alternativa, pues tras varias reuniones y negociaciones desde el 10-2-22, incluso desde finales del año 2021, en el que se alcanzaron ACUERDOS con el Ministerio que se plasmaron por escrito, tales como:Promulgación del Decreto de sustituciones, que entre otros beneficios, supone un ahorro para las arcas públicas de catorce millones de Euros.Al hilo de dicho Decreto recuperar los días de libranza, respecto de aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica.Productividad: actualización inmediata del porcentaje actual destinado a este concepto como se acordó.Grupos de población: Reforma de los decretos de retribución del cuerpo de LAJs, asimilando los complementos a los grupos de población establecidos para los Médicos Forenses (Grupo A1 de la administración general igual que los LAJ) en el R.D. 1033/2017, reduciendo los 5 grupos actuales a 3 y estableciendo el mismo coeficiente previsto para la determinación del complemento general de puesto, eliminando así una clara discriminación que sufre nuestro cuerpo.Cláusula de enganche: El Ministerio de Justicia se comprometió a incluir en la Ley de Eficiencia Organizativa que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados, una enmienda que estableciera una cláusula DE ENGANCHE de la retribución de los LAJs a la de los jueces.Nuevo Reglamento Orgánico: borrador que ya está hecho, después de intenso trabajo de las propias asociaciones con los responsables del Ministerio y que incomprensiblemente no ha visto la luz.Carrera profesional: Se trabajará con las asociaciones de LAJ en la definición y concreción del modelo de carrera profesional. Pues bien, como decíamos tras llegar a esos acuerdos, en el mes de mayo el Ministerio lo paralizó todo, desoyendo desde entonces todos los intentos de las asociaciones de LAJs de comunicar con los responsables del Ministerio, dando la callada por respuesta a todas las peticiones que se hicieron de convocatoria de reunión para conocer el estado del cumplimiento de los acuerdos, de manera que nos hemos visto avocados a la indeseada convocatoria de huelga, para exigir simplemente que el Ministerio cumpla los compromisos adquiridos.En este estado de cosas los LAJ, TENEMOS LA FIRME DECISIÓN DE NO DAR UN PASO ATRÁS Y LLEVAR NUESTRAS REIVINDICACIONES HASTA DONDE SEA NECESARIO, SI EL MINISTERIO NO SE AVIENE A CUMPLIR LO ACORDADO.