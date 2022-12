Núñez reprocha a Page que “no haya peleado” por las candidaturas de C-LM a Agencia Espacial y de Inteligencia Artificial

miércoles 07 de diciembre de 2022

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reprochado que el presidente regional Emiliano García-Page “no se haya pronunciado, ni haya apoyado, ni haya peleado por las candidaturas de Cabanillas del Campo, de Yepes, de Puertollano o de Ciudad Real para acoger la Agenda Espacial y la Agencia de Inteligencia Artificial”.



El líder del PP se ha preguntado “cuánto nos cuesta a los castellanomanchegos la desidida, la dejadez y la falta de liderazgo” de Emiliano García-Page. “¿Cuántos trenes más vamos a perder como consecuencia de la nefasta gestión del socialismo?”, ha cuestionado.



Así lo ha señalado Núñez, en rueda de prensa en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), junto al vicesecretario nacional de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, donde ha incidido en que el proyecto de Page “está agotado” porque “no lidera la región, no influye y no representa un futuro de esperanza para Castilla-La Mancha”, ha informado el PP en nota de prensa.



En este sentido, ha dicho que la industria aeronáutica supone un 12 por ciento de la facturación del país en Castilla-La Mancha y un 10 por ciento de los empleos en la región, además, la industria aeronáutica supone un 3 por ciento del PIB en la Comunidad Autónoma.



TORO ENMAROMADO Y MALVERSACIÓN

Asimismo, el presidente del PP ha añadido que Page “se abraza al ecologismo radical”, algo que ha hecho en materia de agua o de PAC y que ahora confirma con la prohibición del Toro Enmaromado en Yuncos (Toledo). “¿Se acuerdan cuando Page anunciaba un canal taurino en CMM? Pues el mismo Page ha prohibido este evento taurino en una región que es la más taurina del país y la que más eventos organiza”.



De otro lado, ha pronosticado que “no tardaremos” en oír a Page “que no se modifique el delito de malversación y no tardarán sus diputados en votar a favor de su eliminación”.



Por último, Núñez ha agradecido esta nueva visita de la dirección nacional del PP a Castilla-La Mancha, recorriendo tres provincias durante la jornada. “En poco tiempo, Alberto Núñez Feijóo será presidente del Gobierno de España”, ha destacado, al tiempo que ha defendido que “la mejor noticia para Castilla-La Mancha es que Feijóo sea presidente del Gobierno porque la región necesita una España fuerte, unida, sólida, respetada y reconocida para poder crecer y avanzar”.