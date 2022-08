Núñez pregunta a Page si va a “alzar la voz” ante el “improvisado” decreto de ahorro energético de Sánchez

martes 09 de agosto de 2022

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, si va a “alzar la voz” para defender a los comerciantes y autónomos de la región tras el “improvisado” decreto de ahorro energético del Gobierno de Sánchez, teniendo en cuenta “una región tan grande y tan diversa como la nuestra”.



Así se ha pronunciado Núñez, en Albacete, tras presidir la Comisión de Fomento del PP autonómico, donde ha recordado que, esta misma semana, entra en vigor el decreto que contiene el plan de ahorro energético y que “altera por completo” las condiciones de trabajo de los comercios, la hostelería, los autónomos y las pymes con un decreto que les puede perjudicar y que está lleno de “errores”, según han informado los ‘populares’ en nota de prensa.



En este sentido, ha denunciado que García-Page está “desaparecido” ante un Real Decreto que se tiene que aplicar durante los próximos meses, que invade competencias propias de las Comunidades Autónomas y que está hecho a “golpe de improvisación”.



“¿Dónde está Page cuándo hay que defender a nuestros comerciantes y a nuestros hosteleros? Ya que, de momento, solo hemos escuchado a un consejero de su Gobierno decir que está de acuerdo” con el decreto, se ha preguntado Núñez.



De esta manera, ha advertido que el Gobierno socialista está haciendo de la improvisación su manera de trabajar y que “nunca un gobierno ha estado tan lejos de la realidad de la gente y nunca un Gobierno ha tomado medidas de manera tan improvisadas”.



Además de esto, ha señalado que se trata de un decreto que puede, incluso, “invadir competencias autonómicas” y “Page no está”.



INCUMPLIMIENTOS EN INFRAESTRUCTURAS



Por otra parte, Núñez ha denunciado los “incumplimientos” de García-Page en materia de infraestructuras, ya que en 2015, ha recordado, prometió la autovía entre Albacete y Cuenca, así como no se ha puesto en marcha la Autovía Ciudad Real-Toledo, no hay AVE en Talavera de la Reina, se ha eliminado el tren convencional por Cuenca y no se ha invertido en el Plan de Mejora de Infraestructuras.



Asimismo, ha insistido en que estos siete años de García-Page al frente del Gobierno se caracterizan por las promesas incumplidas, ya que ha tenido mucho tiempo para poner en marcha estas infraestructuras “y no lo ha hecho”. “La realidad es que no hay ni un solo kilómetro de autovía ejecutado desde Albacete a Cuenca o que se ha paralizado la A-32”, ha concluido.